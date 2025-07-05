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Слишком большая, чтобы быть настоящей: змея из мифов племени всплыла на глазах у учёных

Учёные нашли гигантскую анаконду Eunectes akayima в джунглях Амазонки
2:19
Зоосфера

Они прячутся в мутной воде, остаются незаметными среди густой растительности — и могут достигать длины, сопоставимой с автобусом. Учёные обнаружили в джунглях Амазонии новый вид гигантских анаконд, который ломает все предыдущие рекорды.

Змея
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Змея

Тайна из глубины джунглей

Международная команда исследователей, возглавляемая профессором Брайаном Фраем из Университета Квинсленда, отправилась в труднодоступный район Бамену. Это территория коренного народа уаорани, практически не затронутая цивилизацией. Именно здесь учёные столкнулись с настоящими легендами местной фауны.

Новый вид, новый рекорд

Научной сенсацией стало открытие ранее неизвестного вида анаконды — Eunectes akayima, также известной как зелёная анаконда. Змеи этого вида способны вырастать более чем до 6 метров в длину. Один из изученных экземпляров достиг впечатляющих 6,3 метра.

"Это невероятное существо. Мы никогда не встречали ничего подобного", — признаются учёные.

Легенды становятся реальностью

Согласно преданиям племени уаорани, в джунглях скрываются особи ещё крупнее — длиной до 7,5 метров. Учёные не исключают, что такие гиганты действительно существуют, просто пока не попали в объектив камеры.

Исследование заняло десять дней и проходило при участии местных охотников, которые помогали учёным добраться до самых потаённых уголков региона.

Где скрываются гиганты

Обнаруженные анаконды обитают на мелководье рек, прячась среди водной растительности и ила. Их почти невозможно заметить, пока они не пошевелятся — именно поэтому столь крупные особи долгое время оставались вне поля зрения науки.

"Ощущение, будто вы в фильме National Geographic — только всё происходит вживую и без дублей", — поделился один из участников экспедиции.

Это открытие подогревает интерес к биологическому разнообразию Амазонии и даёт понять: далеко не всё в мире уже открыто. И, возможно, самые крупные представители змей ещё только ждут своего часа.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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