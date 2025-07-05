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Суслик из пермского приюта ищет семью: вот почему только он станет вашим идеальным питомцем

Он необычный, но это его делает особенным: история кота из Перми
2:09
Зоосфера

В пермском приюте "Счастливый хвост" живёт настоящий пушистый герой по кличке Суслик. Его сложно спутать с кем-то другим: у котика раздвоенный нос — особенность, которая делает его внешность неповторимой. И хотя выглядит это необычно, сам Суслик абсолютно здоров и ничем не отличается от других котов, кроме, пожалуй, потрясающего обаяния.

кот Суслик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кот Суслик

От улицы — к новой жизни

Как сообщает "Царьград", руководитель приюта Дарья Косулина, рассказала что Суслика нашли на улице. Вероятнее всего, травму он получил от металлического листа — возможно, напоровшись на край профнастила. Именно эта травма и стала причиной разреза носа.

"Рана практически полностью разрезала нос Суслика, но никак жить ему не мешает", — поясняет Косулина.

По словам ветеринаров, вмешательство возможно, но исключительно в косметических целях. Здоровью кота ничто не угрожает.

Характер, который не оставит равнодушным

Суслику около 10 месяцев, он уже кастрирован, вакцинирован и приучен к лотку с древесным наполнителем. Но его главное достоинство — это вовсе не внешность, а характер.

Котик невероятно ласков, с радостью встречает людей и буквально просится на руки. Он обожает сидеть на плечах — такой вот пушистый "попутчик".

Особую привязанность он проявляет к своей сестре Снежане, но к другим кошкам относится с осторожностью.

Только в добрые руки

Сейчас приют ищет для Суслика заботливую семью, которая примет его с его историей и внешностью — и полюбит без условий. Кот полностью готов к переезду: обработан, осмотрен, ухожен.

"Ни операция, ни нос не мешают ему быть счастливым. Ему нужен человек, который увидит за необычностью — настоящую душу", — говорят волонтёры приюта.

Если вы хотите подарить Суслику дом и любовь, звоните Дарье Косулиной: 8-966-793-41-51.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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