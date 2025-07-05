Суслик из пермского приюта ищет семью: вот почему только он станет вашим идеальным питомцем

В пермском приюте "Счастливый хвост" живёт настоящий пушистый герой по кличке Суслик. Его сложно спутать с кем-то другим: у котика раздвоенный нос — особенность, которая делает его внешность неповторимой. И хотя выглядит это необычно, сам Суслик абсолютно здоров и ничем не отличается от других котов, кроме, пожалуй, потрясающего обаяния.
Как сообщает "Царьград", руководитель приюта Дарья Косулина, рассказала что Суслика нашли на улице. Вероятнее всего, травму он получил от металлического листа — возможно, напоровшись на край профнастила. Именно эта травма и стала причиной разреза носа.
"Рана практически полностью разрезала нос Суслика, но никак жить ему не мешает", — поясняет Косулина.
По словам ветеринаров, вмешательство возможно, но исключительно в косметических целях. Здоровью кота ничто не угрожает.
Суслику около 10 месяцев, он уже кастрирован, вакцинирован и приучен к лотку с древесным наполнителем. Но его главное достоинство — это вовсе не внешность, а характер.
Котик невероятно ласков, с радостью встречает людей и буквально просится на руки. Он обожает сидеть на плечах — такой вот пушистый "попутчик".
Особую привязанность он проявляет к своей сестре Снежане, но к другим кошкам относится с осторожностью.
Сейчас приют ищет для Суслика заботливую семью, которая примет его с его историей и внешностью — и полюбит без условий. Кот полностью готов к переезду: обработан, осмотрен, ухожен.
"Ни операция, ни нос не мешают ему быть счастливым. Ему нужен человек, который увидит за необычностью — настоящую душу", — говорят волонтёры приюта.
Если вы хотите подарить Суслику дом и любовь, звоните Дарье Косулиной: 8-966-793-41-51.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
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