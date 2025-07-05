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Удачная прогулка — как выбрать безопасную воду для собаки: советы от эксперта

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2:34
Зоосфера

Летом особенно важно следить за питьевым режимом питомца. Но не всякая вода одинаково полезна — в некоторых случаях она может быть смертельно опасной. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам собак о простых, но жизненно важных правилах, касающихся воды.

Собака купается в фонтане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака купается в фонтане

Какая вода должна быть в миске

Как сообщает "Радио 1" чистая вода — основа здоровья собаки. И доступ к ней должен быть всегда, без графиков. Важно, чтобы вода была не только свежей, но и безопасной.

По словам Владимира Голубева, предпочтение стоит отдавать фильтрованной воде, так как в воде из-под крана может содержаться хлор, а в кипячёной — осадок и накипь.

"Вода должна быть в миске собаки круглосуточно. Ни в коем случае не давайте пить из унитаза, фонтанов или природных водоёмов — это путь к отравлению, а иногда и к гибели. Отправляясь на прогулку, всегда берите с собой поилку с чистой водой", — предупреждает Голубев.

Опасность подстерегает в неожиданных местах

Даже если собака проявляет интерес к воде на улице, это не повод позволять ей пить из луж, рек или фонтанов.

Такие источники могут содержать опасные бактерии, паразитов и токсины. По словам специалиста, подобная вода способна вызвать тяжёлое отравление.

Сколько воды нужно собаке

Объём воды зависит от веса питомца: в среднем — 60 мл на килограмм массы тела. Но этот показатель может увеличиваться в жаркую погоду или при активной прогулке.

Важно помнить, что часть влаги собака получает из влажного корма, овощей и фруктов (например, огурцов или листьев салата).

Если собака начинает пить слишком много или, наоборот, отказывается от воды, стоит обратиться к ветеринару — это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, таких как диабет, отравление или заболевания ЖКТ.

Чистота — залог здоровья

Не менее важно следить за самой миской. В жару воду следует менять дважды в день, даже если она выглядит чистой.

Лучше всего использовать керамические или металлические миски — в них бактерии размножаются медленнее, чем в пластике.

"Со временем в миске начинают размножаться бактерии, поэтому её нужно регулярно мыть. Керамика и нержавеющая сталь — лучший выбор", — отмечает Голубев.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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