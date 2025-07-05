Любовь — это не всё: за что владельцам животных грозят штрафы и даже тюрьма

Штрафы за нарушение правил содержания животных могут вырасти в 20 раз

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любите своего питомца? Это прекрасно. Но любовь к животным не освобождает от ответственности за их поведение и содержание. В некоторых случаях штрафы могут быть ощутимыми, а в особо тяжёлых ситуациях — грозит даже уголовное дело.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Почему закон становится строже и за что действительно можно попасть под санкции, рассказал юрист Вадим Штуль в интервью Москве 24.

Штрафы вырастут в 20 раз

Депутат Госдумы Нина Останина предложила увеличить штрафы за нарушение правил содержания животных почти в 20 раз. Правительство инициативу поддержало, но с оговорками — штрафы должны быть соразмерны и продуманы. Одних только высоких сумм недостаточно, чтобы люди стали соблюдать нормы.

Тем не менее, юрист уверен:

"Более весомое наказание побудит владельцев ответственно следить за питомцами".

Что уже грозит владельцам

Вот какие штрафы сегодня применяются на практике:

За укус собаки: от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 8.52 КоАП РФ).

от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 8.52 КоАП РФ). За неубранные "сюрпризы" на прогулке: от 1,5 до 3 тысяч рублей.

от 1,5 до 3 тысяч рублей. За самовыгул: в Москве по статье 5.1 регионального Кодекса — от 1 до 2 тысяч рублей.

в Москве по статье 5.1 регионального Кодекса — от 1 до 2 тысяч рублей. За нарушение тишины питомцем: если собака воет после 23:00 и до 07:00, штраф может составить 1-2 тысячи рублей.

"Убирать за ними на прогулке или вовремя принимать меры, когда соседи жалуются на регулярный вой собаки — это важно. Особенно если в соседней квартире маленькие дети", — пояснил Штуль.

Когда наступает уголовная ответственность

Особая статья — жестокое обращение с животными. Тут уже не до административки.

Если животному причинён вред, но без летального исхода - штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

- штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если действия привели к гибели или серьёзным травмам - может наступить уголовная ответственность. Вплоть до трёх лет лишения свободы.

Почему собака лает

Как объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, лай — не всегда повод для штрафа. Иногда это всего лишь признак:

Недостатка физической нагрузки.

Страха или тревоги у животного.

Проблему можно решить — не криком и жалобами, а прогулками и заботой. Но если хозяин не реагирует и нарушает покой соседей — он нарушает закон.

Любимец — не игрушка

Домашнее животное — это не только радость, но и ответственность. Штрафы и законы вводятся не "против владельцев", а чтобы напомнить: забота о питомце — это не только корм, но и уважение к другим людям. И, если вы решили завести собаку, кошку или даже курицу, будьте готовы к тому, что за их поведение будете отвечать вы, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

