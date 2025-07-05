Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Межзвёздный объект A11pl3Z: безопасен ли он для Земли?
Свадебные салоны теряют клиентов: тенденции рынка
Пара потратила тысячи на свадьбу, на которую их не пригласили: как они провели время в Буэнос-Айресе
В России предупредили: безалкогольное пиво может привести к лишению прав
Клубника + творог = кулинарный шедевр: вкусный летний рецепт для всех
Российские врачи предупредили: 5 диет, ведущих к госпитализации
Найден простой способ справиться с детьми с СДВГ: это есть в любой аптеке
Лариса Долина вышла победительницей в схватке за квартиру с мошенниками
Шланг в идеальном состоянии: простые способы, о которых вы не знали

Любовь — это не всё: за что владельцам животных грозят штрафы и даже тюрьма

Штрафы за нарушение правил содержания животных могут вырасти в 20 раз
3:06
Зоосфера

Любите своего питомца? Это прекрасно. Но любовь к животным не освобождает от ответственности за их поведение и содержание. В некоторых случаях штрафы могут быть ощутимыми, а в особо тяжёлых ситуациях — грозит даже уголовное дело.

Собака
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему закон становится строже и за что действительно можно попасть под санкции, рассказал юрист Вадим Штуль в интервью Москве 24.

Штрафы вырастут в 20 раз

Депутат Госдумы Нина Останина предложила увеличить штрафы за нарушение правил содержания животных почти в 20 раз. Правительство инициативу поддержало, но с оговорками — штрафы должны быть соразмерны и продуманы. Одних только высоких сумм недостаточно, чтобы люди стали соблюдать нормы.

Тем не менее, юрист уверен:

"Более весомое наказание побудит владельцев ответственно следить за питомцами".

Что уже грозит владельцам

Вот какие штрафы сегодня применяются на практике:

  • За укус собаки: от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 8.52 КоАП РФ).
  • За неубранные "сюрпризы" на прогулке: от 1,5 до 3 тысяч рублей.
  • За самовыгул: в Москве по статье 5.1 регионального Кодекса — от 1 до 2 тысяч рублей.
  • За нарушение тишины питомцем: если собака воет после 23:00 и до 07:00, штраф может составить 1-2 тысячи рублей.

"Убирать за ними на прогулке или вовремя принимать меры, когда соседи жалуются на регулярный вой собаки — это важно. Особенно если в соседней квартире маленькие дети", — пояснил Штуль.

Когда наступает уголовная ответственность

Особая статья — жестокое обращение с животными. Тут уже не до административки.

  • Если животному причинён вред, но без летального исхода - штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
  • Если действия привели к гибели или серьёзным травмам - может наступить уголовная ответственность. Вплоть до трёх лет лишения свободы.

Почему собака лает

Как объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, лай — не всегда повод для штрафа. Иногда это всего лишь признак:

  • Недостатка физической нагрузки.
  • Страха или тревоги у животного.

Проблему можно решить — не криком и жалобами, а прогулками и заботой. Но если хозяин не реагирует и нарушает покой соседей — он нарушает закон.

Любимец — не игрушка

Домашнее животное — это не только радость, но и ответственность. Штрафы и законы вводятся не "против владельцев", а чтобы напомнить: забота о питомце — это не только корм, но и уважение к другим людям. И, если вы решили завести собаку, кошку или даже курицу, будьте готовы к тому, что за их поведение будете отвечать вы, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Правда ТВ
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном Видео 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Межзвёздный объект A11pl3Z: безопасен ли он для Земли?
Свадебные салоны теряют клиентов: тенденции рынка
Пара потратила тысячи на свадьбу, на которую их не пригласили: как они провели время в Буэнос-Айресе
В России предупредили: безалкогольное пиво может привести к лишению прав
Клубника + творог = кулинарный шедевр: вкусный летний рецепт для всех
Российские врачи предупредили: 5 диет, ведущих к госпитализации
Найден простой способ справиться с детьми с СДВГ: это есть в любой аптеке
Лариса Долина вышла победительницей в схватке за квартиру с мошенниками
Шланг в идеальном состоянии: простые способы, о которых вы не знали
Деликатное сияние: 4 секрета нанесения хайлайтера на проблемную кожу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.