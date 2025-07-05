Любовь — это не всё: за что владельцам животных грозят штрафы и даже тюрьма

Любите своего питомца? Это прекрасно. Но любовь к животным не освобождает от ответственности за их поведение и содержание. В некоторых случаях штрафы могут быть ощутимыми, а в особо тяжёлых ситуациях — грозит даже уголовное дело.
Почему закон становится строже и за что действительно можно попасть под санкции, рассказал юрист Вадим Штуль в интервью Москве 24.
Депутат Госдумы Нина Останина предложила увеличить штрафы за нарушение правил содержания животных почти в 20 раз. Правительство инициативу поддержало, но с оговорками — штрафы должны быть соразмерны и продуманы. Одних только высоких сумм недостаточно, чтобы люди стали соблюдать нормы.
Тем не менее, юрист уверен:
"Более весомое наказание побудит владельцев ответственно следить за питомцами".
Вот какие штрафы сегодня применяются на практике:
"Убирать за ними на прогулке или вовремя принимать меры, когда соседи жалуются на регулярный вой собаки — это важно. Особенно если в соседней квартире маленькие дети", — пояснил Штуль.
Особая статья — жестокое обращение с животными. Тут уже не до административки.
Как объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, лай — не всегда повод для штрафа. Иногда это всего лишь признак:
Проблему можно решить — не криком и жалобами, а прогулками и заботой. Но если хозяин не реагирует и нарушает покой соседей — он нарушает закон.
Домашнее животное — это не только радость, но и ответственность. Штрафы и законы вводятся не "против владельцев", а чтобы напомнить: забота о питомце — это не только корм, но и уважение к другим людям. И, если вы решили завести собаку, кошку или даже курицу, будьте готовы к тому, что за их поведение будете отвечать вы, сообщает сайт Москва 24.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
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