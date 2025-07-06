Звери-миллионеры: 8 животных у которых жизни роскошнее, чем у большинства людей

8 реальных животных-миллионеров: от ретривера Понтиака до кота Боба

3:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто сказал, что быть богатым — это прерогатива только людей? Некоторые питомцы на планете живут куда роскошнее, чем большинство из нас. Наследства, рекламные контракты, киношная слава — и это всё про них. Перед вами — топ-8 животных, которые могут себе позволить частный самолёт, виллу и персонального повара.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Богатая кошка

Тибби: черепаха на пенсионном обеспечении

52-летняя черепаха по имени Тибби получила в наследство 50 тысяч фунтов стерлингов от своего заботливого хозяина Дональда Мосса. После его смерти деньгами распоряжается соседка, которая обязалась ухаживать за Тибби до конца её (весьма долгой) жизни. Черепахи, к слову, доживают до 100 лет. Так что Тибби обеспечена надолго.

Барт II: звезда с большими лапами

Этот медведь кадьяк заработал своё состояние честно — тяжёлым актёрским трудом. Его можно увидеть даже в "Игре престолов". Состояние Барта II — около 6 миллионов долларов. Он пошёл по стопам своего "предшественника" — Барта Первого, который тоже был кинозвездой.

Понтиак: любимец легенды

Золотистый ретривер актрисы Бетти Уайт получил от неё трастовый фонд в 5 миллионов долларов. Актриса всегда говорила, что Понтиак — часть её семьи. Детей у неё не было, но любовь к животным передалась им в буквальном смысле — с завещанием.

Шупетт: кошка Лагерфельда

Бирманская кошка с безупречным вкусом и персональными горничными. При жизни Карл Лагерфельд завещал ей часть состояния, а до этого она сама заработала более 3 миллионов долларов на рекламе. В итоге, по разным оценкам, её "кошачий капитал" составил до 200 миллионов.

Grumpy Cat: самая недовольная миллионерша

Грампи Кэт прославилась мемами — её мрачная мордочка стала иконой интернета. Участие в шоу, реклама, собственный фильм — всё это принесло ей миллионы. Хотя семья отрицает цифру в 100 миллионов долларов, состояние кошки явно было внушительным. После её смерти часть средств передали на благотворительность.

Гюнтер IV: собака, у которой всё

Гюнтер — немецкая овчарка, ставшая миллиардером в мире животных. Наследник богатой графини, чьё состояние в 80 миллионов инвестировали и приумножили до 400 миллионов. У Гюнтера есть вилла в Тоскане, отдых в Майами и персональные управляющие. Нет, это не шутка.

Гигу: курица с миллионами

Эта британская курочка получила 15 миллионов долларов от издателя Майлза Блэквелла. Детей у него не было, зато Гигу он считал своим настоящим другом. После его смерти курица осталась жить в уютной деревенской усадьбе под опекой фонда.

Кот Боб: уличный спаситель

Бездомный кот помог уличному музыканту Джеймсу Боуэну справиться с наркотической зависимостью. История вдохновила миллионы: Боуэн написал бестселлеры, а затем вышел и фильм. Боб стал символом силы и дружбы, и его имя теперь стоит за состоянием в более 5 миллионов долларов.

Богатство в лапах

Они не умеют читать завещания и не знают, как работает фондовый рынок. Но это не мешает им владеть миллионами. Кто-то унаследовал состояние, кто-то его честно заработал, а кто-то просто оказался в нужное время на мрачной фотографии. Одно ясно: жизнь у этих пушистых и пернатых точно удалась.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

