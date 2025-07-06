Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
687,7 млрд долларов: Россия увеличила свои резервы за неделю
Биофобия: как культурные стереотипы и мифы формируют наш страх перед животными
Режиссёр Моей прекрасной няни объяснил, как избежать провала при съёмках ремейка
В Марради время останавливается: это тосканское место прячется между Флоренцией и Болоньей
Ваш дом засияет: 7 бюджетных приёмов для роскошного интерьера
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
8 эффективных масок для лица: вдохните новую жизнь в уставшую кожу!
Тело не худеет: почему вес встал при похудении и как это исправить?
Китай замедлил вращение Земли

Звери-миллионеры: 8 животных у которых жизни роскошнее, чем у большинства людей

8 реальных животных-миллионеров: от ретривера Понтиака до кота Боба
3:48
Зоосфера

Кто сказал, что быть богатым — это прерогатива только людей? Некоторые питомцы на планете живут куда роскошнее, чем большинство из нас. Наследства, рекламные контракты, киношная слава — и это всё про них. Перед вами — топ-8 животных, которые могут себе позволить частный самолёт, виллу и персонального повара.

Богатая кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Богатая кошка

Тибби: черепаха на пенсионном обеспечении

  • 52-летняя черепаха по имени Тибби получила в наследство 50 тысяч фунтов стерлингов от своего заботливого хозяина Дональда Мосса. После его смерти деньгами распоряжается соседка, которая обязалась ухаживать за Тибби до конца её (весьма долгой) жизни. Черепахи, к слову, доживают до 100 лет. Так что Тибби обеспечена надолго.

Барт II: звезда с большими лапами

  • Этот медведь кадьяк заработал своё состояние честно — тяжёлым актёрским трудом. Его можно увидеть даже в "Игре престолов". Состояние Барта II — около 6 миллионов долларов. Он пошёл по стопам своего "предшественника" — Барта Первого, который тоже был кинозвездой.

Понтиак: любимец легенды

  • Золотистый ретривер актрисы Бетти Уайт получил от неё трастовый фонд в 5 миллионов долларов. Актриса всегда говорила, что Понтиак — часть её семьи. Детей у неё не было, но любовь к животным передалась им в буквальном смысле — с завещанием.

Шупетт: кошка Лагерфельда

  • Бирманская кошка с безупречным вкусом и персональными горничными. При жизни Карл Лагерфельд завещал ей часть состояния, а до этого она сама заработала более 3 миллионов долларов на рекламе. В итоге, по разным оценкам, её "кошачий капитал" составил до 200 миллионов.

Grumpy Cat: самая недовольная миллионерша

  • Грампи Кэт прославилась мемами — её мрачная мордочка стала иконой интернета. Участие в шоу, реклама, собственный фильм — всё это принесло ей миллионы. Хотя семья отрицает цифру в 100 миллионов долларов, состояние кошки явно было внушительным. После её смерти часть средств передали на благотворительность.

Гюнтер IV: собака, у которой всё

  • Гюнтер — немецкая овчарка, ставшая миллиардером в мире животных. Наследник богатой графини, чьё состояние в 80 миллионов инвестировали и приумножили до 400 миллионов. У Гюнтера есть вилла в Тоскане, отдых в Майами и персональные управляющие. Нет, это не шутка.

Гигу: курица с миллионами

  • Эта британская курочка получила 15 миллионов долларов от издателя Майлза Блэквелла. Детей у него не было, зато Гигу он считал своим настоящим другом. После его смерти курица осталась жить в уютной деревенской усадьбе под опекой фонда.

Кот Боб: уличный спаситель

  • Бездомный кот помог уличному музыканту Джеймсу Боуэну справиться с наркотической зависимостью. История вдохновила миллионы: Боуэн написал бестселлеры, а затем вышел и фильм. Боб стал символом силы и дружбы, и его имя теперь стоит за состоянием в более 5 миллионов долларов.

Богатство в лапах

Они не умеют читать завещания и не знают, как работает фондовый рынок. Но это не мешает им владеть миллионами. Кто-то унаследовал состояние, кто-то его честно заработал, а кто-то просто оказался в нужное время на мрачной фотографии. Одно ясно: жизнь у этих пушистых и пернатых точно удалась.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
Еда и рецепты
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту Аудио 
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Тело не худеет: почему вес встал при похудении и как это исправить?
Китай замедлил вращение Земли
Добавьте это вместо хлеба: как сделать котлеты идеально сочными
Клубничные кусты воспрянут, если сделать одну важную вещь — далеко не все об этом знают
Секреты долгожительства: не всякая сладость — зло, особенно если это сухофрукты
Собчак ответила Иде Галич, которая обвинила её в затоплении Санкт-Петербурга
8 реальных животных-миллионеров: от ретривера Понтиака до кота Боба
Цифровой рубль: как банки будут компенсировать задержки авиарейсов
Nissan признан самым надёжным брендом массового сегмента
Скандал на Уимблдоне: освещение помешало игре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.