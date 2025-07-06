Дарвин ошибался? Что не так с эволюцией и почему сейчас обезьяны не меняются

Учёные объяснили, почему обезьяны не эволюционируют в людей

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пока человечество строит ракеты и пишет нейросети, наши ближайшие родичи — шимпанзе — спокойно сидят на деревьях, поедая фрукты и устраивая социальные интриги. Возникает логичный вопрос: если Дарвин прав, почему тогда другие обезьяны не "догоняют" нас по развитию?

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

На самом деле всё не так просто. Мы с шимпанзе разошлись по разным эволюционным тропинкам около 6-7 миллионов лет назад. Да, они существуют дольше, чем Homo sapiens — но это ничего не значит.

У обезьян всё и так хорошо

"Причина, по которой другие приматы не эволюционируют в людей, заключается в том, что у них всё в порядке", — объясняет палеоантрополог Бриана Побинер из Смитсоновского института.

Обезьяны, лемуры, гориллы и другие приматы — это не "отсталые" версии нас, а вполне успешные существа, идеально приспособленные к своей среде. Эволюция — это не лестница, а разветвлённое дерево, где нет "лучших" или "хуже" — есть просто другие.

Прогресс — не равно эволюция

С научной точки зрения, человек не "выиграл" эволюционную гонку. Мы хорошо адаптированы, да, но это не делает нас венцом природы. Муравьи, например, существуют дольше, их гораздо больше, и они прекрасно справляются без интернета. Более того, муравьи изобрели сельское хозяйство задолго до появления людей — просто у них другие приоритеты.

Мы не произошли от шимпанзе

Одна из самых распространённых ошибок: считать, будто обезьяны должны когда-то "стать людьми". На самом деле, мы с ними имеем общего предка — и обе линии эволюции просто пошли разными путями. Эволюция не превращает целый вид в новый. Всё происходит постепенно, и новые виды обычно формируются в результате географической изоляции и адаптации к новым условиям.

Всё решает среда

Какие факторы запускают эволюционные перемены?

Вот лишь некоторые:

Доступность еды.

Наличие или отсутствие хищников.

Климатические условия.

Социальная структура вида.

Считается, что наши предки оказались в саваннах — без деревьев и с хищниками вроде львов. Чтобы выжить, им пришлось встать на две ноги, научиться бегать и думать наперёд.

Ветвление — основа всего

Эволюция не работает как замена старого на новое. Она работает как ветка, которая делится надвое. Один вид остаётся, второй развивается в новом направлении. Например, древние гребневики — одни из первых многоклеточных существ — разделились на две популяции. Одна осталась почти неизменной до сих пор, а вторая дала начало всему животному миру.

Никто никому ничего не должен

Обезьяны не обязаны превращаться в людей, потому что эволюция — это не "прокачка до следующего уровня", а адаптация к среде. Пока шимпанзе комфортно на деревьях, они не будут изобретать айфоны. И в этом нет ни отсталости, ни проигрыша.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

