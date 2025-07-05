Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фёдор Смолов перевёл 1 млн рублей в качестве компенсации за скандал в Кофемании
Центральные банки БРИКС договорились развивать цифровые активы
Почему цветки баклажанов пустоцветы: топ-5 причин и решений
Мэр города взял невесту из болота: мексиканский чиновник женился на крокодиле
Финал ещё не сыгран, а Реал уже в выигрыше — Кубок мира клубов
Успокаивающие чаи: секреты приготовления для расслабления и гармонии
Как избежать долгого ожидания багажа: простой совет от профессионалов
Мышечная память и сутулость: как 5 минут у стенки могут изменить вашу жизнь
Учёные спорят: что скрывает яркость объекта 3I/ATLAS, который был выброшен из другой звёздной системы

Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют

Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
3:47
Зоосфера

Фотошоп с животными, у которых тело льва, голова зебры и крылья голубя? Забавно. Но кое-что из этого — не вымысел. Природа, а иногда и человек, создают столь странные гибриды, что хочется переспросить: "Это точно реально?"

Гибрид козла и овцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибрид козла и овцы

Вот 10 настоящих, документально подтверждённых животных-гибридов, которые действительно существуют — и каждый из них достоин своей страницы в зоологическом романе.

Лигр

  • Скрещивание льва и тигрицы. В природе такие встречи почти невозможны, а вот в неволе лигры рождаются регулярно. Они растут с невероятной скоростью и превышают по габаритам обоих родителей. Лигр по кличке Геркулес — самое крупное кошачье существо в мире, весом более 410 кг.

Тигролев

  • Тот же микс, но наоборот: львица и тигр. В отличие от лигров, тигролевы склонны к карликовости. Выглядят они более изящно, но остаются хищниками со сложным характером. Кстати, ученые не советуют скрещивать лигра с тигролевом. Мало ли что получится…

Зебросел

  • Результат романтической встречи зебры и осла. У зеброселов пятнистые ноги, серый корпус и абсолютно неуправляемый нрав. Дарвин упоминал, что такие гибриды отличаются агрессией и плохо поддаются дрессировке.

Ягулев

  • Комбинация ягуара и львицы. Название звучит как фамилия, но на деле — это редчайший хищник, сочетающий пятна и силу. Известны экземпляры по кличке Цунами и Джахзара, появившиеся в Канаде.

Козовца

  • Гибрид козла и овцы. Природа не в восторге от такой пары — чаще всего потомство нежизнеспособно. Но бывают и исключения: козовцы с крепким иммунитетом и неожиданным поведением.

Гролар (или пиззли)

  • Скрещивание белого и бурого медведя. Звучит как персонаж из фэнтези, но гролары существуют. Некоторые даже рождаются в дикой природе, чаще — в зоопарках.

Койволк

  • Потомок койота и восточного волка. Получается нечто среднее между лисой и волком — внешность хищника, повадки от обоих родителей. А ещё бывают койдоги — помесь койота и собаки.

Кошка саванна

  • Очень дорогая и модная порода. Это гибрид домашней кошки и сервала — дикого хищника. Саванны не боятся воды, любят ласку и могут вилять хвостом, как собаки. Правда, обижаются сильно.

Вольфин

  • Фантастическое название — и не менее фантастическое происхождение. Вольфин — это потомок афалин и косатки. Известны только два случая рождения таких гибридов в неволе.

Бифало

  • Гибрид дикого быка и бизона. Выводится не ради красоты, а ради мяса — бифало ценятся за выносливость и продуктивность. Однако массовое скрещивание почти уничтожило чистые линии диких быков.

Бонус: хайнак и лошак

  • Хайнак (дзо): помесь коровы и яка, идеальный для горных регионов: крепкий, выносливый и даёт много молока.
  • Лошак: редкий родственник мула. В отличие от привычной пары "лошадь + осёл", здесь отец — конь, а мать — ослица.

Природа не знает границ

Гибриды — это не просто курьёзы, а удивительные эксперименты природы и человека. Некоторые из них появляются случайно, другие — с участием учёных и заводчиков. Но каждый из них показывает, как гибки могут быть границы между видами и насколько непредсказуемы пути эволюции.

Уточнения

Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida — «помесь») — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
Еда и рецепты
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать
Авто
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать Аудио 
Популярное
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Мэр города взял невесту из болота: мексиканский чиновник женился на крокодиле
Финал ещё не сыгран, а Реал уже в выигрыше — Кубок мира клубов
Успокаивающие чаи: секреты приготовления для расслабления и гармонии
Как избежать долгого ожидания багажа: простой совет от профессионалов
Мышечная память и сутулость: как 5 минут у стенки могут изменить вашу жизнь
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Учёные спорят: что скрывает яркость объекта 3I/ATLAS, который был выброшен из другой звёздной системы
Пищевые тренды 2025 года: самые перспективные суперфуды для здоровья и энергии
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Выглядит на миллион, стоит копейки: 3 бюджетных материала, которые не отличить от люкса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.