Хищник под прикрытием: что скрывает милейшее существо с открытки о Севере

Милое лицо, неуклюжая походка и огромные влажные глаза — всё, что нужно, чтобы прослыть символом безобидности. Именно такими мы привыкли видеть тюленей. Но что, если за их внешностью скрывается настоящий хищник, прирождённый убийца и… военнослужащий?
Серый тюлень, или длинномордый тюлень (его также называют тевяк), рушит все наши представления о жизни ластоногих. Он живёт не только в волнах северных морей — но и в зонах, где ведутся военные эксперименты.
Этот млекопитающий действительно велик: взрослые особи достигают 300 килограммов. Удлинённая морда и разбросанные по телу пятна придают каждому тюленю уникальный "рисунок". Обитает серый тюлень вдоль скалистых берегов — в России его часто можно встретить в Мурманской области.
В общении ему помогает эхолокация — сигналы тюлени улавливают не ушами, а вибриссами, — особыми чувствительными усами.
Основная пища — рыба. Благодаря отличному зрению и способности замедлять сердцебиение под водой, тюлень может охотиться в мутной воде, оставаясь под водой до 20 минут. Этого обычно достаточно, чтобы на обед попала жирная треска или нерасторопный бычок.
Серые тюлени известны своей моногамностью: большинство из них выбирает пару один раз и навсегда. Но в природе не бывает правил без исключений. Иногда можно наблюдать и гаремы — с десятками самок и одним самцом-альфой.
Брачный сезон у тюленей не привязан к жёстким срокам и может отличаться у разных популяций и даже у отдельных особей.
Беременность у тюлених длится почти год. Детёныши — белоснежные и пушистые — появляются на свет в одиночку. И если в первые часы после родов мать испугается или почувствует угрозу, она может отказаться от белька. Такие малыши редко выживают.
Мало кто знает, но серые тюлени принимали участие в реальных военных программах. Ещё в СССР животных начали обучать для подводных операций. В 1997 году на полигоне "Красные камни" серые тюлени оказались самыми успешными "курсантами".
Животных обучают командам, работе с снаряжением, патрулированию и поиску затонувших объектов. Они запоминают команды, могут преследовать катера и действуют в полной темноте. По точности и выносливости с ними не сравнится ни один дрон.
Хотите по-настоящему удивиться? Серые тюлени иногда нападают на других млекопитающих. Иногда — даже на себе подобных. Эти случаи нечасты, но зафиксированы учёными: объекты агрессии — морские свиньи, и даже детёныши других тюленей.
Что заставляет их нападать? Голод или врождённая склонность к доминированию — сказать сложно. Но одно ясно: это не просто мирные жители морей.
Участие в боевых действиях, убийство сотен невинных млекопитающих и каннибализм — совсем не те ассоциации, которые должны возникать при виде милых серых тюленей с большими выразительными глазами.
Тюлени давно перестали быть просто забавными существами с открыток. И если вы встретите их взгляд на скале — возможно, перед вами не добряк, а хищник с секретным заданием.
Длинномо́рдый тюле́нь или горбоно́сый тюлень, или се́рый тюлень, или тевя́к (лат. Halichoerus grypus) — вид настоящих тюленей, единственный представитель одноимённого рода.
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