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Хищник под прикрытием: что скрывает милейшее существо с открытки о Севере

Серый тюлень охотится, атакует и работает на флот: факты о виде
3:44
Зоосфера

Милое лицо, неуклюжая походка и огромные влажные глаза — всё, что нужно, чтобы прослыть символом безобидности. Именно такими мы привыкли видеть тюленей. Но что, если за их внешностью скрывается настоящий хищник, прирождённый убийца и… военнослужащий?

Серый тюлень
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Серый тюлень

Серый тюлень, или длинномордый тюлень (его также называют тевяк), рушит все наши представления о жизни ластоногих. Он живёт не только в волнах северных морей — но и в зонах, где ведутся военные эксперименты.

Пятнистый гигант

Этот млекопитающий действительно велик: взрослые особи достигают 300 килограммов. Удлинённая морда и разбросанные по телу пятна придают каждому тюленю уникальный "рисунок". Обитает серый тюлень вдоль скалистых берегов — в России его часто можно встретить в Мурманской области.

В общении ему помогает эхолокация — сигналы тюлени улавливают не ушами, а вибриссами, — особыми чувствительными усами.

Подводный охотник

Основная пища — рыба. Благодаря отличному зрению и способности замедлять сердцебиение под водой, тюлень может охотиться в мутной воде, оставаясь под водой до 20 минут. Этого обычно достаточно, чтобы на обед попала жирная треска или нерасторопный бычок.

Любовь на всю жизнь — или гарем

Серые тюлени известны своей моногамностью: большинство из них выбирает пару один раз и навсегда. Но в природе не бывает правил без исключений. Иногда можно наблюдать и гаремы — с десятками самок и одним самцом-альфой.

Брачный сезон у тюленей не привязан к жёстким срокам и может отличаться у разных популяций и даже у отдельных особей.

Белёк — детёныш-одиночка

Беременность у тюлених длится почти год. Детёныши — белоснежные и пушистые — появляются на свет в одиночку. И если в первые часы после родов мать испугается или почувствует угрозу, она может отказаться от белька. Такие малыши редко выживают.

Морской спецназ

Мало кто знает, но серые тюлени принимали участие в реальных военных программах. Ещё в СССР животных начали обучать для подводных операций. В 1997 году на полигоне "Красные камни" серые тюлени оказались самыми успешными "курсантами".

Животных обучают командам, работе с снаряжением, патрулированию и поиску затонувших объектов. Они запоминают команды, могут преследовать катера и действуют в полной темноте. По точности и выносливости с ними не сравнится ни один дрон.

Кровавые тайны

Хотите по-настоящему удивиться? Серые тюлени иногда нападают на других млекопитающих. Иногда — даже на себе подобных. Эти случаи нечасты, но зафиксированы учёными: объекты агрессии — морские свиньи, и даже детёныши других тюленей.

Что заставляет их нападать? Голод или врождённая склонность к доминированию — сказать сложно. Но одно ясно: это не просто мирные жители морей.

Не такие уж и пушистики

Участие в боевых действиях, убийство сотен невинных млекопитающих и каннибализм — совсем не те ассоциации, которые должны возникать при виде милых серых тюленей с большими выразительными глазами.

Тюлени давно перестали быть просто забавными существами с открыток. И если вы встретите их взгляд на скале — возможно, перед вами не добряк, а хищник с секретным заданием.

Уточнения

Длинномо́рдый тюле́нь или горбоно́сый тюлень, или се́рый тюлень, или тевя́к (лат. Halichoerus grypus) — вид настоящих тюленей, единственный представитель одноимённого рода.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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