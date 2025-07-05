Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Можно ли от природы быть таким уродцем, что сам твой облик вызывает отвращение? Гиена, пожалуй, — главный кандидат. Кособокая, хохочущая, зловонная и жующая падаль — таков её устойчивый образ. И пусть большинство людей никогда не видело её вживую, легенды о гиенах распространялись веками, словно страшилки у костра.
Средневековые бестиарии пугали "расхитителями могил", которые якобы имитируют человеческий голос, чтобы заманить жертв. Даже на Русском Севере их вспоминали как тварей дьявольской природы — неведомых, но кровожадных.
Но что, если правда о пятнистых гиенах не так уж отвратительна? И даже наоборот — неожиданно интересна.
Семейство гиеновых сегодня почти исчезло. Живы лишь четыре вида: земляной волк — скромный насекомоядный; пугливая полосатая гиена; редкая бурая — побережья Южной Африки; и главная героиня документалок — пятнистая гиена, она же крокута.
Пятнистые гиены — самые крупные, до 80 кг, и самые организованные. Их стаи — настоящие амазонские сообщества, где власть принадлежит исключительно самкам. Каждая охотница — дочь или сестра матриарха, а самцы — маргиналы на периферии, которых допускают только к спариванию.
Женская иерархия так строга, что у гиен выработалась анатомическая особенность, сбивавшая с толку зоологов прошлого: наружные половые органы самок имитируют пенис самца. Это связано с высоким уровнем тестостерона, обеспечивающим агрессию и лидерство, но оборачивающимся мучительными родами — у первородящих детёныши часто гибнут.
Суров и старт жизни гиенят: рождаются зрячими, с зубами и когтями, и сразу начинают драться. Каждый четвёртый — не выживает. Но выжившие становятся частью сплочённого, мощного и идеально работающего коллектива.
Гиена действительно питается падалью. Она без труда разгрызает кости бегемота, переваривает даже самые тухлые останки. Её рацион — мусор, не под силу никому другому.
Но при этом крокута — прирождённый охотник. Она развивает скорость до 65 км/ч, может преследовать жертву километры. Охотятся гиены стаей, координируя действия: загон, утомление, добивание. Они берут слабых, молодых, больных. Как и все хищники.
И всё же их главное мастерство — грабёж. Гиены способны отобрать добычу у гепарда, леопарда и даже у целого прайда львов, если те не в настроении драться. Особенно если на запах мяса быстро подтягивается вся стая.
Плоть животных — единственная еда гиены, не считая материнского молока в раннем детстве. Принадлежность, состав и степень свежести большого значения не имеют.
Этот образ прожорливого и наглого хищника делает гиену идеальным антагонистом. Но, как ни парадоксально, именно так, по мнению антропологов, жили и наши предки-австралопитеки. Они тоже отбирали добычу, доедали остатки, разбирали туши.
Может, именно потому мы чувствуем к гиене такое инстинктивное отторжение — как к тени собственной эволюции.
Гие́ны или гие́новые (лат. Hyaenidae), — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных (Feliformia).
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