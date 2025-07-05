Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей

3:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли от природы быть таким уродцем, что сам твой облик вызывает отвращение? Гиена, пожалуй, — главный кандидат. Кособокая, хохочущая, зловонная и жующая падаль — таков её устойчивый образ. И пусть большинство людей никогда не видело её вживую, легенды о гиенах распространялись веками, словно страшилки у костра.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гиена

Средневековые бестиарии пугали "расхитителями могил", которые якобы имитируют человеческий голос, чтобы заманить жертв. Даже на Русском Севере их вспоминали как тварей дьявольской природы — неведомых, но кровожадных.

Но что, если правда о пятнистых гиенах не так уж отвратительна? И даже наоборот — неожиданно интересна.

Кто они такие

Семейство гиеновых сегодня почти исчезло. Живы лишь четыре вида: земляной волк — скромный насекомоядный; пугливая полосатая гиена; редкая бурая — побережья Южной Африки; и главная героиня документалок — пятнистая гиена, она же крокута.

Пятнистые гиены — самые крупные, до 80 кг, и самые организованные. Их стаи — настоящие амазонские сообщества, где власть принадлежит исключительно самкам. Каждая охотница — дочь или сестра матриарха, а самцы — маргиналы на периферии, которых допускают только к спариванию.

Матриархат со смертельным исходом

Женская иерархия так строга, что у гиен выработалась анатомическая особенность, сбивавшая с толку зоологов прошлого: наружные половые органы самок имитируют пенис самца. Это связано с высоким уровнем тестостерона, обеспечивающим агрессию и лидерство, но оборачивающимся мучительными родами — у первородящих детёныши часто гибнут.

Суров и старт жизни гиенят: рождаются зрячими, с зубами и когтями, и сразу начинают драться. Каждый четвёртый — не выживает. Но выжившие становятся частью сплочённого, мощного и идеально работающего коллектива.

И охотник, и трупоед

Гиена действительно питается падалью. Она без труда разгрызает кости бегемота, переваривает даже самые тухлые останки. Её рацион — мусор, не под силу никому другому.

Но при этом крокута — прирождённый охотник. Она развивает скорость до 65 км/ч, может преследовать жертву километры. Охотятся гиены стаей, координируя действия: загон, утомление, добивание. Они берут слабых, молодых, больных. Как и все хищники.

И всё же их главное мастерство — грабёж. Гиены способны отобрать добычу у гепарда, леопарда и даже у целого прайда львов, если те не в настроении драться. Особенно если на запах мяса быстро подтягивается вся стая.

Неприязнь из глубины веков

Плоть животных — единственная еда гиены, не считая материнского молока в раннем детстве. Принадлежность, состав и степень свежести большого значения не имеют.

Этот образ прожорливого и наглого хищника делает гиену идеальным антагонистом. Но, как ни парадоксально, именно так, по мнению антропологов, жили и наши предки-австралопитеки. Они тоже отбирали добычу, доедали остатки, разбирали туши.

Может, именно потому мы чувствуем к гиене такое инстинктивное отторжение — как к тени собственной эволюции.

Уточнения

Гие́ны или гие́новые (лат. Hyaenidae), — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных (Feliformia).

