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Корм выглядит идеально — но вот почему он может навредить вашей кошке

Зерно, мясо и субпродукты: названы ошибки при выборе корма для животных
2:15
Зоосфера

Яркие упаковки, громкие обещания и заоблачные цены — рынок кормов для животных полон ловушек. Часто то, что выглядит "полноценным и натуральным", на деле может быть пустышкой.

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

Мифы о кормах, которые вредят питомцу и вашему бюджету

Да, важно, чтобы мясо стояло первым в списке ингредиентов. Но это не гарантия его преобладания в составе. Производители хитро "разбивают" углеводы на несколько позиций — например, мука из кукурузы, глютен и крахмал могут суммарно перевесить мясо, даже если оно указано первым.

Ищите конкретные названия вроде "курица" или "лосось", а не абстрактные "мясо птицы" или "субпродукты".

Зерно — не враг

Зерновые часто обвиняют в аллергии, но на деле большинство животных страдают от непереносимости белков. Хорошие злаки (рис, овёс) или альтернативы (картофель, батат) — это полезный источник энергии. А вот модные беззерновые корма могут быть перегружены бобовыми.

"Суперпремиум" — это просто надпись

Маркетинговые термины вроде "премиум" не регулируются законом. Любой корм может себя так называть. Важно не название, а состав.

Что действительно важно

Выбирайте корма с прозрачным списком ингредиентов и конкретными источниками белка — например, "мука из индейки" или "дегидрированная говядина". Хороший состав — это короткий список без лишней "химии".

Ищите отметки AAFCO или FEDIAF - они гарантируют базовый стандарт качества. Избегайте кормов с искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами типа BHA, BHT, этоксиквина.

Не переплачивайте за пустоту

Цена не всегда означает качество. Очень дешёвый корм чаще всего — это мешок наполнителей. Но и дорогой корм может оказаться переоценённым. Всё решает осознанный подход.

Главное — ориентируйтесь на своего питомца: блестящая шерсть, энергия, стабильный вес и нормальный стул скажут больше, чем любой рекламный слоган.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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