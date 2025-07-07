Эти маленькие волоски на лапах кошки способны на большее, чем кажется

Малозаметные усы на лапах кошек выполняют важную навигационную роль

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли видеть кошачьи усы на морде — длинные, изящные, чувствительные. Но вы замечали короткие, жёсткие волоски на задней стороне передних лап, чуть выше запястья? Это вовсе не лишняя шерсть.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачьи лапы

Тайные усы на лапах: зачем они кошке на самом деле

Эти маленькие усы называются карпальными вибриссами. Они выполняют не декоративную, а жизненно важную функцию. Это как встроенные сенсоры, которые помогают кошке чувствовать всё, что происходит под лапой, даже не глядя.

Помощь на охоте

Когда кошка ловит добычу, карпальные вибриссы моментально передают информацию: жива ли жертва, двигается ли она, вырывается ли. Всё это происходит без визуального контроля — только с помощью чувствительных волосков.

Навигация без шума

Но не только охота — при прыжке, лазании или посадке на неровную поверхность эти вибриссы сканируют всё, к чему прикасается лапа: от вибрации земли до малейшего дуновения воздуха. Мозг получает сигнал в доли секунды и корректирует движение тела.

Встроенный GPS в лапах

Именно благодаря карпальным вибриссам кошка может двигаться так бесшумно, точно и грациозно. Это её тайный навигационный прибор, созданный природой для абсолютного контроля и точности.

Так что, гладя лапку своего питомца, помните — там скрыта целая система управления, не хуже сложной электроники.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



