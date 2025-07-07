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Он снова уничтожил тапки — вот что на самом деле стоит за этим поведением

Щенки грызут вещи при смене зубов: названы способы помочь питомцу
2:02
Зоосфера

Любимые туфли превратились в жеваную губку, ножка стула — в арт-объект? Если ваш щенок активно уничтожает вещи, это не капризы, а способ выразить себя. И у каждой такой попытки — причина.

Щенок грызёт тапок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенок грызёт тапок

Щенок всё грызёт: направьте энергию в мирное русло

Маленькие собаки познают мир зубами. У них чешутся дёсны при смене зубов, а энергия буквально бьёт ключом. Ругать — не выход. Это только напугает щенка, но не решит проблему.

Лучше разобраться, чего ему не хватает, и дать ему то, что можно грызть без ущерба для дома и нервной системы.

Дайте щенку правильные игрушки

У щенка всегда должно быть несколько разных жевательных игрушек — прочные канаты, прорезыватели, конги, наполненные вкусняшками. Разложите их в местах, где он проводит много времени. Поймали за грызнёй стула? Молча замените его игрушкой.

И обязательно хвалите, когда щенок грызёт "разрешённое".

Важно: не давайте старую обувь — щенок не поймёт, что новая пара — не для игр.

Энергия требует выхода

Часто разрушительное поведение — результат скуки. Щенку нужны не только прогулки "по делу", но и активные игры, тренировки ума, совместное время с человеком. Играйте, обучайте командам, используйте головоломки с лакомствами.

Как упростить расставание

Если уходите из дома — ограничьте щенку доступ к опасным вещам, оставьте его с игрушками и вкусняшками в безопасном пространстве. Так вы сформируете у него положительное отношение к вашему отсутствию.

Спокойствие — это тоже навык

Щенку нужно спать и отдыхать не меньше, чем бегать и играть. Переутомление тоже приводит к гиперактивности и порче вещей.

Путь к спокойствию — это не крик, а чёткий режим, внимание, утомляющие игры и всегда под рукой "правильная" игрушка.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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