Он снова уничтожил тапки — вот что на самом деле стоит за этим поведением

Щенки грызут вещи при смене зубов: названы способы помочь питомцу

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любимые туфли превратились в жеваную губку, ножка стула — в арт-объект? Если ваш щенок активно уничтожает вещи, это не капризы, а способ выразить себя. И у каждой такой попытки — причина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок грызёт тапок

Щенок всё грызёт: направьте энергию в мирное русло

Маленькие собаки познают мир зубами. У них чешутся дёсны при смене зубов, а энергия буквально бьёт ключом. Ругать — не выход. Это только напугает щенка, но не решит проблему.

Лучше разобраться, чего ему не хватает, и дать ему то, что можно грызть без ущерба для дома и нервной системы.

Дайте щенку правильные игрушки

У щенка всегда должно быть несколько разных жевательных игрушек — прочные канаты, прорезыватели, конги, наполненные вкусняшками. Разложите их в местах, где он проводит много времени. Поймали за грызнёй стула? Молча замените его игрушкой.

И обязательно хвалите, когда щенок грызёт "разрешённое".

Важно: не давайте старую обувь — щенок не поймёт, что новая пара — не для игр.

Энергия требует выхода

Часто разрушительное поведение — результат скуки. Щенку нужны не только прогулки "по делу", но и активные игры, тренировки ума, совместное время с человеком. Играйте, обучайте командам, используйте головоломки с лакомствами.

Как упростить расставание

Если уходите из дома — ограничьте щенку доступ к опасным вещам, оставьте его с игрушками и вкусняшками в безопасном пространстве. Так вы сформируете у него положительное отношение к вашему отсутствию.

Спокойствие — это тоже навык

Щенку нужно спать и отдыхать не меньше, чем бегать и играть. Переутомление тоже приводит к гиперактивности и порче вещей.

Путь к спокойствию — это не крик, а чёткий режим, внимание, утомляющие игры и всегда под рукой "правильная" игрушка.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



