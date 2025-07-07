Многие собачники до сих пор используют неэффективные препараты — а зря

Капли и таблетки признаны самыми эффективными средствами от клещей у собак

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клещи — не просто сезонная неприятность, а реальная угроза здоровью вашей собаки. К счастью, сегодня у владельцев есть множество способов обеспечить питомцу надёжную защиту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок у ветеринара

Как надёжно защитить собаку от клещей

Среди всех вариантов особенно выделяются две формы: капли на холку и таблетки для приёма внутрь. Они показывают наивысшую эффективность, создавая защитный барьер, который либо отпугивает клещей, либо уничтожает их при укусе.

Выбор между ними зависит от особенностей собаки — её возраста, веса, типа шерсти, активности и образа жизни.

А что с шампунями и вакцинами

Шампуни не обеспечивают длительной защиты. Их можно использовать как дополнительное средство гигиены, но не как основной способ профилактики.

Вакцины против клещевых инфекций тоже не заменяют защиту от укусов. Они лишь подготавливают иммунитет на случай заражения, но не отпугивают и не убивают самих паразитов.

Главное — не пропускать обработки

Чтобы защита действительно работала, нужно строго соблюдать график. Капли наносят раз в четыре недели. Таблетки принимаются по схеме — обычно раз в 4 или 12 недель, в зависимости от препарата.

И ещё один важный момент: всегда выбирайте качественные средства от проверенных производителей. Дешёвые аналоги могут подвести в самый неподходящий момент.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



