Миллиарды птиц летят без карт — и у них есть система навигации получше нашей

Миграция птиц: навигация по Солнцу, звёздам и магнитному полю Земли

Каждый год миллиарды птиц отправляются в долгие перелёты. Некоторые преодолевают такие расстояния, что их хватило бы на путешествие до Луны и обратно — и всё это без навигатора.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стая птиц

Как птицы находят путь в небе

Для навигации птицы используют зрение, обоняние и светила. Они запоминают реки, горы и другие крупные ориентиры. Морские виды особенно полагаются на запахи. Днём птицы используют солнечное положение, а ночью — звёзды.

Когда солнце прячется

В пасмурную погоду птицы подключают "встроенный компас" — они чувствуют магнитные поля Земли. Этот механизм называют магниторецепцией. Учёные считают, что за это отвечает особая молекула — криптохром, расположенный в глазах.

Существуют и другие гипотезы: возможно, у некоторых видов есть рецепторы в клюве, взаимодействующие с частицами магнетита.

Что пока остаётся загадкой

Хотя мы знаем, что птицы чувствуют магнитные поля, точный принцип работы этого чувства пока остаётся не до конца понятным. Но ясно одно — природа дала птицам почти сверхспособность, позволяющую не сбиваться с курса.

Уточнения

Мигра́ция птиц — перемещение или переселение птиц, связанное с изменением экологических или кормовых условий, либо особенностями размножения, с территории гнездования на территорию зимовки и обратно.

