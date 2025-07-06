Секрет здоровья этих собак в том, чего боялись избежать другие заводчики

Многие породы собак страдают от генетических проблем — во многом из-за стремления заводчиков к внешнему совершенству. Но есть исключения, и одно из них наконец названо.
Чтобы добиться ярко выраженных признаков породы, нередко прибегают к инбридингу — скрещиванию близкородственных особей. Это увеличивает риск тяжёлых заболеваний у щенков, даже если внешне они выглядят идеально.
Генетический анализ показал: средний коэффициент инбридинга у собак составляет 25 %. Для сравнения: у людей тяжёлые болезни начинают появляться уже при 3-6 %. Уровень у псов превышает этот порог в несколько раз.
Кто оказался крепче всех
Особое внимание учёные уделили датско-шведской фермерской собаке. У представителей этой породы показатель инбридинга оказался гораздо ниже. Причины просты: у неё изначально была широкая популяция, а разводят её не ради красоты, а ради пользы — для работы рядом с человеком.
Здоровье как результат подхода
Чем меньше упора на внешний вид и больше на функциональность, тем выше шанс сохранить породу здоровой. И фермерская собака — отличное тому подтверждение.
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