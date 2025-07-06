Секрет здоровья этих собак в том, чего боялись избежать другие заводчики

Названа самая здоровая порода собак — датско-шведский фермерский пёс

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие породы собак страдают от генетических проблем — во многом из-за стремления заводчиков к внешнему совершенству. Но есть исключения, и одно из них наконец названо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на кровати

Самая здоровая порода собак: что о ней известно

Чтобы добиться ярко выраженных признаков породы, нередко прибегают к инбридингу — скрещиванию близкородственных особей. Это увеличивает риск тяжёлых заболеваний у щенков, даже если внешне они выглядят идеально.

Генетический анализ показал: средний коэффициент инбридинга у собак составляет 25 %. Для сравнения: у людей тяжёлые болезни начинают появляться уже при 3-6 %. Уровень у псов превышает этот порог в несколько раз.

Кто оказался крепче всех

Особое внимание учёные уделили датско-шведской фермерской собаке. У представителей этой породы показатель инбридинга оказался гораздо ниже. Причины просты: у неё изначально была широкая популяция, а разводят её не ради красоты, а ради пользы — для работы рядом с человеком.

Здоровье как результат подхода

Чем меньше упора на внешний вид и больше на функциональность, тем выше шанс сохранить породу здоровой. И фермерская собака — отличное тому подтверждение.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



