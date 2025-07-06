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Эволюция окрасила цветы для них — редкий союз растений и жуков

Жуки с уникальным зрением предпочитают красные цветы — подтверждено экспериментом
Зоосфера

Большинство насекомых просто не видят красный цвет — для них он словно невидим. Но у пары видов жуков из Средиземноморья всё иначе: они точно знают, куда лететь.

Красная гвоздика
Фото: flickr.com by Шейла Санд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красная гвоздика

Почему некоторые жуки выбирают именно красные цветы

Виды Pygopleurus chrysonotus и Pygopleurus syriacus способны воспринимать красный оттенок. Учёные обнаружили в их глазах четыре типа фоторецепторов — они реагируют на ультрафиолет, синий, зелёный и красный. Такая система зрения встречается у насекомых крайне редко.

Проверка чувствительности

Чтобы убедиться, что жуки действительно различают цвета, исследователи предложили им выбрать между красными и серыми кругами. Те уверенно направлялись к красному. Значит, они не просто "видят" этот цвет, но и предпочитают его.

Эволюционный смысл

Многие красные цветы, например маки или анемоны, опыляются именно жуками Glaphyridae. Для них это почти приватная территория — конкурентов среди других насекомых немного. Цветы и жуки, по сути, эволюционируют вместе: одним — пыльца, другим — надёжное опыление.

Уточнения

Фоторецепторы - светочувствительные сенсорные нейроны сетчатки глаза.

Автор Дмитрий Тезнев
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