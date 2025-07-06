Акула не дышит носом, но использует его — разгадка кроется в глубинах

Обоняние акул не связано с дыханием: как работают их ноздри

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В отличие от людей, у которых ноздри связаны с дыханием, у акул они служат исключительно одной цели — ощущению запахов в воде. И делают это они невероятно эффективно.

Зачем акулам ноздри, если они не дышат ими

Внутри акульих ноздрей расположены обонятельные розетки — особые рецепторы, способные улавливать химические сигналы в океане. При движении акулы вода естественно проникает в ноздри, а крошечные реснички помогают направить её внутрь.

Как это помогает найти добычу

Запах в воде ведёт себя иначе, чем в воздухе: он не распространяется равномерно, а переносится течениями и распадается на фрагменты. Акулы умеют определять направление источника запаха, сопоставляя его с потоками воды и другими сигналами вокруг.

Благодаря этому акулы могут идти по запаховому следу и точно находить свою добычу — даже на значительном расстоянии.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



