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Инцидент на борту: собака прошла перелёт вне клетки и удивила весь экипаж

Питомец оказался вне клетки после рейса в Читу — его встретили у самолёта
1:06
Зоосфера

В аэропорту Читы сотрудники столкнулись с неожиданным "пассажиром" — во время разгрузки багажа из сетки внезапно показалась морда дружелюбного пса. Животное, похожее на сиба-ину, выглядело абсолютно спокойно и с явным интересом осматривало происходящее.

Акита-ину
Фото: openverse.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

Сюрприз на борту: пёс вышел на свободу в багажном отсеке

Несмотря на безобидный вид, грузчики решили не рисковать и не приближались к четвероногому путешественнику. Вместо этого по громкой связи вызвали его хозяина.

Паника и облегчение

София, хозяйка пса по кличке Дайчи, в тревоге поспешила к самолёту. В голове крутились мысли о морозе за бортом и высоте полёта. Но, к счастью, всё обошлось: пёс не пострадал, а клетку, как выяснилось, прогрыз сам.

Свобода по собственной инициативе

Дайчи не стал устраивать беспорядок — просто немного погулял в багажном отсеке и спокойно вернулся к хозяйке. И этот случай стал забавным, хоть и немного нервным эпизодом в конце перелёта.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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