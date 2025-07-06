Инцидент на борту: собака прошла перелёт вне клетки и удивила весь экипаж

В аэропорту Читы сотрудники столкнулись с неожиданным "пассажиром" — во время разгрузки багажа из сетки внезапно показалась морда дружелюбного пса. Животное, похожее на сиба-ину, выглядело абсолютно спокойно и с явным интересом осматривало происходящее.
Несмотря на безобидный вид, грузчики решили не рисковать и не приближались к четвероногому путешественнику. Вместо этого по громкой связи вызвали его хозяина.
Паника и облегчение
София, хозяйка пса по кличке Дайчи, в тревоге поспешила к самолёту. В голове крутились мысли о морозе за бортом и высоте полёта. Но, к счастью, всё обошлось: пёс не пострадал, а клетку, как выяснилось, прогрыз сам.
Свобода по собственной инициативе
Дайчи не стал устраивать беспорядок — просто немного погулял в багажном отсеке и спокойно вернулся к хозяйке. И этот случай стал забавным, хоть и немного нервным эпизодом в конце перелёта.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.