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Редкое зрелище у мыса Слепиковского — косатки сами вышли на контакт

У берегов Сахалина косатки устроили редкое представление перед лодкой
1:11
Зоосфера

На Сахалине, в районе мыса Слепиковского, туристам посчастливилось стать свидетелями по-настоящему редкого зрелища. Косатки неожиданно подошли к лодке и устроили эффектное представление прямо перед изумлённой публикой.

Касатки
Фото: UK5A5006 by Maarten Visser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Касатки

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Группа косаток всплывала у самой поверхности воды, пускала фонтанчики и кружила вокруг судна. Некоторые из них подплывали так близко, что можно было разглядеть каждую линию их чёрно-белого тела. Туристы снимали происходящее на видео и не скрывали восторга.

Почему это необычно

Такое поведение — большая редкость. Обычно косатки сторонятся людей и держатся подальше от лодок. Учёные считают, что в этот раз животные проявили природное любопытство — вероятно, они просто решили изучить незнакомый объект.

Радость и осторожность

Несмотря на дружелюбный настрой, не стоит забывать: косатки — это всё же хищники. Любая встреча с ними требует уважения к дистанции и полного отказа от попыток прикоснуться или потрогать животное. Безопасность — прежде всего.

Уточнения

Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

Автор Дмитрий Тезнев
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