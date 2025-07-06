Редкое зрелище у мыса Слепиковского — косатки сами вышли на контакт

На Сахалине, в районе мыса Слепиковского, туристам посчастливилось стать свидетелями по-настоящему редкого зрелища. Косатки неожиданно подошли к лодке и устроили эффектное представление прямо перед изумлённой публикой.
Группа косаток всплывала у самой поверхности воды, пускала фонтанчики и кружила вокруг судна. Некоторые из них подплывали так близко, что можно было разглядеть каждую линию их чёрно-белого тела. Туристы снимали происходящее на видео и не скрывали восторга.
Почему это необычно
Такое поведение — большая редкость. Обычно косатки сторонятся людей и держатся подальше от лодок. Учёные считают, что в этот раз животные проявили природное любопытство — вероятно, они просто решили изучить незнакомый объект.
Радость и осторожность
Несмотря на дружелюбный настрой, не стоит забывать: косатки — это всё же хищники. Любая встреча с ними требует уважения к дистанции и полного отказа от попыток прикоснуться или потрогать животное. Безопасность — прежде всего.
Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.
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