Редкое зрелище у мыса Слепиковского — косатки сами вышли на контакт

У берегов Сахалина косатки устроили редкое представление перед лодкой

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На Сахалине, в районе мыса Слепиковского, туристам посчастливилось стать свидетелями по-настоящему редкого зрелища. Косатки неожиданно подошли к лодке и устроили эффектное представление прямо перед изумлённой публикой.

Фото: UK5A5006 by Maarten Visser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Касатки

Шоу на волнах: косатки удивили у берегов Сахалина

Группа косаток всплывала у самой поверхности воды, пускала фонтанчики и кружила вокруг судна. Некоторые из них подплывали так близко, что можно было разглядеть каждую линию их чёрно-белого тела. Туристы снимали происходящее на видео и не скрывали восторга.

Почему это необычно

Такое поведение — большая редкость. Обычно косатки сторонятся людей и держатся подальше от лодок. Учёные считают, что в этот раз животные проявили природное любопытство — вероятно, они просто решили изучить незнакомый объект.

Радость и осторожность

Несмотря на дружелюбный настрой, не стоит забывать: косатки — это всё же хищники. Любая встреча с ними требует уважения к дистанции и полного отказа от попыток прикоснуться или потрогать животное. Безопасность — прежде всего.

Уточнения

Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

