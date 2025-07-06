Психологическое благополучие и животные: где проходит тонкая грань

Мы привыкли считать, что животные делают нас счастливее, спокойнее и менее одинокими. Но новое исследование ставит под сомнение это распространённое мнение.
Учёные из Венгрии провели масштабный эксперимент во время пандемии, в котором приняли участие около 3000 человек. Выяснилось: наличие питомца не оказывает устойчивого влияния на психоэмоциональное состояние владельца.
В первые месяцы после появления собаки действительно наблюдался эмоциональный подъём. Но эффект быстро сходил на нет — настроение и бодрость снижались, а одиночество никуда не исчезало.
Потеря не так страшна
Интересный вывод: смерть или потеря питомца не вызывали значимого ухудшения состояния. То, чего многие боятся, оказалось гораздо менее травматичным, чем ожидалось.
Всё зависит от человека
Исследование подчёркивает: не всем людям животные приносят психологическую поддержку. Положительное влияние чаще проявляется у одиноких пожилых людей или у тех, кто эмоционально особенно близок со своим питомцем.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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