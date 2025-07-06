Психологическое благополучие и животные: где проходит тонкая грань

Журнал Scientific Reports: эмоциональный эффект от питомцев быстро исчезает

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли считать, что животные делают нас счастливее, спокойнее и менее одинокими. Но новое исследование ставит под сомнение это распространённое мнение.

Фото: flickr.com by Ruth Ellison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бигль

Не всегда полезны: что на самом деле дают нам питомцы

Учёные из Венгрии провели масштабный эксперимент во время пандемии, в котором приняли участие около 3000 человек. Выяснилось: наличие питомца не оказывает устойчивого влияния на психоэмоциональное состояние владельца.

В первые месяцы после появления собаки действительно наблюдался эмоциональный подъём. Но эффект быстро сходил на нет — настроение и бодрость снижались, а одиночество никуда не исчезало.

Потеря не так страшна

Интересный вывод: смерть или потеря питомца не вызывали значимого ухудшения состояния. То, чего многие боятся, оказалось гораздо менее травматичным, чем ожидалось.

Всё зависит от человека

Исследование подчёркивает: не всем людям животные приносят психологическую поддержку. Положительное влияние чаще проявляется у одиноких пожилых людей или у тех, кто эмоционально особенно близок со своим питомцем.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



