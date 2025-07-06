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Им не нужны формулы: кто из животных справляется с числами на интуиции

Животные используют приблизительную числовую систему для оценки количества
1:23
Зоосфера

Способность к счёту — не только прерогатива людей. Удивительно, но с простыми количественными задачами успешно справляются даже насекомые и птицы. Некоторые животные в дикой природе опираются на примитивную математику, чтобы выжить.

Ворон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ворон

Кто из животных дружит с математикой

Медоносные пчёлы, например, умеют считать ориентиры по пути к цветущим растениям. Львицы, услышав рычание незнакомцев, мысленно "пересчитывают" потенциальных врагов, оценивая, стоит ли вступать в бой. Чёрные вороны тоже не отстают — они могут издавать точное количество звуков в ответ на заданный стимул.

Как это работает

Животные не считают так, как мы — у них другая система. Она называется приблизительной числовой системой. Это врождённый механизм, который позволяет на глаз оценивать количество объектов и быстро сравнивать их. Работает он по законам Вебера: чем больше разница между числами, тем легче её заметить.

Где проходит грань

Хотя некоторые животные, такие как шимпанзе Шеба или попугай Алекс, приближаются к пониманию настоящих чисел, их способности основаны на тренировке. Человеческая математика требует осознания значений и символов — того, что природа в готовом виде не даёт.

Уточнения

Интелле́кт - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Дмитрий Тезнев
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