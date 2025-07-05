Гигант с характером плюшевой игрушки: почему панды не справляются с миром людей

Панды остаются под угрозой вымирания из-за утраты среды обитания

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несмотря на многолетние усилия по сохранению больших панд, их существование по-прежнему остаётся под вопросом. Кажется, численность увеличивается, но проблемы никуда не исчезли.

Фото: moscowzoo.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панда в Московском Зоопарке

Почему пандам всё ещё грозит исчезновение

С 2016 года панда больше не считается видом, находящимся на грани исчезновения — теперь она в списке "уязвимых". Сегодня в дикой природе живут около 1864 панд. Но это всё ещё очень мало, а жить им становится всё труднее.

Уничтожение среды обитания

Главная угроза — потеря бамбуковых лесов. Панды питаются исключительно бамбуком, и любые изменения в экосистеме, будь то вырубка леса или климатические колебания, лишают их еды и укрытия. Инфраструктура, дороги, пастбища — всё это вытесняет животных из привычных мест.

Особенности размножения

Панды — не самые активные животные. Самки могут забеременеть всего несколько дней в году, а вырастить способны лишь одного малыша. Из-за этого популяция восстанавливается крайне медленно.

Есть надежда

Благодаря восстановлению лесов в начале 2000-х годов удалось немного улучшить ситуацию. Защитные меры, высадка бамбука и охраняемые территории помогают, но расслабляться рано. Если прекратить поддержку сейчас, ситуация снова станет критической.

Уточнения

Больша́я па́нда — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.

