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Усыпить может не вирус, а букет: эти цветы разрушают организм кошки изнутри

Ветеринары предупредили: тюльпаны опасны для кошек — возможны отравления
1:35
Зоосфера

Тюльпаны, как ни странно, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья кошек. Эти красивые цветы принадлежат к семейству лилейных, и даже небольшое их количество способно вызвать отравление у питомца. Особенно опасны луковицы — именно в них содержится наибольшая концентрация токсинов.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тюльпаны

Тюльпаны и кошки: опасное соседство

Если кошка пожевала или проглотила часть тюльпана, важно быстро заметить первые тревожные симптомы:

  • рвота и понос;
  • обильное слюнотечение;
  • вялость и апатия;
  • раздражение в ротовой полости.

В более тяжёлых случаях могут проявиться боли в животе, дрожь, учащённое сердцебиение и даже трудности с дыханием. Такое состояние требует немедленного визита к ветеринару.

Что делать, если кошка съела тюльпан

Если есть подозрение, что кошка проглотила тюльпан, не стоит ждать — лучше сразу отвезти её к врачу. Там животному помогут: могут вызвать рвоту или дать активированный уголь, чтобы снизить токсическое воздействие.

Самолечение, особенно с применением инвазивных методов, недопустимо. Безопасность животного — в надёжных руках ветеринара.

Как обезопасить питомца

Кошки — невероятно любопытные и любят исследовать всё, что находится рядом. Чтобы избежать беды, лучше вообще убрать тюльпаны из дома или поставить их туда, где лапы питомца точно не достанут. А ещё лучше — выбирать растения, которые точно не навредят животным.

Уточнения

Тюльпа́н - род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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