Усыпить может не вирус, а букет: эти цветы разрушают организм кошки изнутри

Ветеринары предупредили: тюльпаны опасны для кошек — возможны отравления

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тюльпаны, как ни странно, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья кошек. Эти красивые цветы принадлежат к семейству лилейных, и даже небольшое их количество способно вызвать отравление у питомца. Особенно опасны луковицы — именно в них содержится наибольшая концентрация токсинов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тюльпаны

Тюльпаны и кошки: опасное соседство

Если кошка пожевала или проглотила часть тюльпана, важно быстро заметить первые тревожные симптомы:

рвота и понос;

обильное слюнотечение;

вялость и апатия;

раздражение в ротовой полости.

В более тяжёлых случаях могут проявиться боли в животе, дрожь, учащённое сердцебиение и даже трудности с дыханием. Такое состояние требует немедленного визита к ветеринару.

Что делать, если кошка съела тюльпан

Если есть подозрение, что кошка проглотила тюльпан, не стоит ждать — лучше сразу отвезти её к врачу. Там животному помогут: могут вызвать рвоту или дать активированный уголь, чтобы снизить токсическое воздействие.

Самолечение, особенно с применением инвазивных методов, недопустимо. Безопасность животного — в надёжных руках ветеринара.

Как обезопасить питомца

Кошки — невероятно любопытные и любят исследовать всё, что находится рядом. Чтобы избежать беды, лучше вообще убрать тюльпаны из дома или поставить их туда, где лапы питомца точно не достанут. А ещё лучше — выбирать растения, которые точно не навредят животным.

Уточнения

Тюльпа́н - род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

