Не все выживут: как акула выбирает сильнейшего прямо в утробе

Акула — не просто рыба с острыми зубами. Это древнейший хищник, настоящий инженерный шедевр природы. Её тело, поведение и даже способ размножения не похожи ни на кого другого в подводном мире. А кое-что и вовсе звучит как хоррор-фильм: некоторые акулы начинают охотиться… ещё в утробе матери.
Главное отличие акулы — хрящевой скелет. У неё нет костей, только гибкий и лёгкий хрящ, как у человеческих ушей. Благодаря этому тело акулы остаётся подвижным, лёгким и идеально приспособленным для охоты.
Акулы появились более 500 миллионов лет назад. Некоторые их виды пережили динозавров, ледниковые периоды и даже мегалодона. Эти создания — настоящие живые реликты, почти не изменившиеся за миллионы лет.
Плавание акулы — это точная механика:
Хвост работает как винт;
Боковые плавники — как крылья;
Спинные — для стабилизации и маневров.
Даже чешуя у акулы не обычная: она покрыта микроскопическими зубчиками, которые уменьшают сопротивление воды и увеличивают скорость.
Обоняние акул настолько острое, что они улавливают каплю крови за километры. Добавьте к этому острый слух и глаза с защитной мембраной, которые закрываются во время атаки. Всё в ней говорит: "Я пришла, чтобы охотиться".
Акулий зуб — это не для жевания. Это лезвие, способное разрывать плоть.
Их особенность — бесконечная замена: выпал — выдвинулся новый, как на конвейере.
Большинство акул — одиночки. Ни стай, ни косяков. Исключение — акулы-молоты, которые мигрируют группами.
Нет, не потому что хотят напугать. Просто так устроено дыхание: через открытый рот вода проходит сквозь жабры, отдавая кислород — пассивная вентиляция, экономия энергии.
Не все акулы откладывают яйца. Некоторые рождают живых детёнышей.
Но у отдельных видов внутри тела матери развивается несколько эмбрионов, и самый развитый из них поедает остальных.
Это — овофагия, и звучит так же страшно, как выглядит: акула-хищник рождается уже победителем.
Почти все акулы живут в морях и океанах. Но есть исключения. Например, озёрная акула Никарагуа — редкий вид, способный адаптироваться к пресной воде.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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