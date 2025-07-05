Не все выживут: как акула выбирает сильнейшего прямо в утробе

Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Акула — не просто рыба с острыми зубами. Это древнейший хищник, настоящий инженерный шедевр природы. Её тело, поведение и даже способ размножения не похожи ни на кого другого в подводном мире. А кое-что и вовсе звучит как хоррор-фильм: некоторые акулы начинают охотиться… ещё в утробе матери.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акула

Из чего сделана акула

Главное отличие акулы — хрящевой скелет. У неё нет костей, только гибкий и лёгкий хрящ, как у человеческих ушей. Благодаря этому тело акулы остаётся подвижным, лёгким и идеально приспособленным для охоты.

Сама древность

Акулы появились более 500 миллионов лет назад. Некоторые их виды пережили динозавров, ледниковые периоды и даже мегалодона. Эти создания — настоящие живые реликты, почти не изменившиеся за миллионы лет.

Как они плавают

Плавание акулы — это точная механика:

Хвост работает как винт;

Боковые плавники — как крылья;

Спинные — для стабилизации и маневров.

Даже чешуя у акулы не обычная: она покрыта микроскопическими зубчиками, которые уменьшают сопротивление воды и увеличивают скорость.

Почти сверхспособности

Обоняние акул настолько острое, что они улавливают каплю крови за километры. Добавьте к этому острый слух и глаза с защитной мембраной, которые закрываются во время атаки. Всё в ней говорит: "Я пришла, чтобы охотиться".

Зубы без ограничений

Акулий зуб — это не для жевания. Это лезвие, способное разрывать плоть.

Их особенность — бесконечная замена: выпал — выдвинулся новый, как на конвейере.

Одинокие охотники

Большинство акул — одиночки. Ни стай, ни косяков. Исключение — акулы-молоты, которые мигрируют группами.

Зачем плывут с открытым ртом

Нет, не потому что хотят напугать. Просто так устроено дыхание: через открытый рот вода проходит сквозь жабры, отдавая кислород — пассивная вентиляция, экономия энергии.

А теперь — страшно: пожирание в утробе

Не все акулы откладывают яйца. Некоторые рождают живых детёнышей.

Но у отдельных видов внутри тела матери развивается несколько эмбрионов, и самый развитый из них поедает остальных.

Это — овофагия, и звучит так же страшно, как выглядит: акула-хищник рождается уже победителем.

А в пресной воде

Почти все акулы живут в морях и океанах. Но есть исключения. Например, озёрная акула Никарагуа — редкий вид, способный адаптироваться к пресной воде.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



