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Он не просто дремлет: сон питомца — это зеркало его души

Как спит кошка: позы, сигнализирующие об усталости и доверии
3:17
Зоосфера

Кошки — мастера драматизма. Даже во сне они не просто отдыхают, а сообщают миру: "у меня есть мнение". Как именно они это делают? Через позы. Да, кошачий сон — это не просто милота для соцсетей, а настоящий индикатор внутреннего состояния. Вот восемь самых характерных поз, которые помогут лучше понять, что творится в пушистой голове.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

1. Деловая колбаса

Кот вытянулся во всю длину, словно сарделька на гриле? Отлично — он полностью расслаблен.
Так спят только те, кто ощущает себя в безопасности. Место роли не играет: хоть вдоль дивана, хоть вдоль ноги хозяина — главное, полный дзен и восстановление сил.

2. Снег с дождём

Кошка закрыла нос лапкой? Скорее всего, будет холодно.
Это не ми-ми-ми, а способ удержать тепло — особенно через нос, где испаряется влага.
Если хвост обвил всё тело, а морда зарыта внутрь — питомец замёрз всерьёз. Значит, батареи — в студию, тёплый плед — срочно.

3. Жизнь удалась

Кот спит на спине, пузо наружу? Это высшая форма доверия.
Так спят только те, кто уверен: "Меня тут никто не обидит".
Проверка проста: если при других людях кот ложится иначе, значит он выбрал вас. Остальные — массовка.

4. В ежовых рукавицах

Голова кота на возвышенности, тело — вниз по каскаду? Значит, он чувствует себя главным.
Так спят уверенные в своей доминантности коты. Особенно если делают это регулярно.
Разовая такая поза — скорее, от усталости. Постоянная — от осознания собственной власти.

5. Не тревожь мне душу, скрипка

Свернулся клубком в дальнем углу и на контакт не идёт?
Похоже, он обижен. Возможно, вы сорвали ему уличную победу или заставили прийти домой в разгар драмы.
Как подросток, кот отправляется в "комнату" переживать.
Не трогайте. Он вернётся, когда простит.

6. Леопольд, выходи!

Сидит, обвив лапы хвостом, глаза полузакрыты? Это не сон, а дрема.
Кот как бы говорит: "Я здесь. Я с тобой. Но не трогай. Только если срочно".
Он контролирует обстановку, уходит в себя, но всегда на готове.

7. Осенняя хандра

Кот спит в позе "что-то пошло не так" — лапы куда-то вверх, хвост под пузо, морда к батарее?
Не пугайтесь — это творческая натура.
Так спят кошки, которым не хватает интеллектуальной стимуляции.
Пора дать поработать над головоломкой или купить новую игрушку.

8. Не нахожу себе места

Сегодня спит на кресле, завтра — под ванной, послезавтра — в обувной коробке?
Это тревожный звоночек.
Питомец ищет стабильность. Возможно, в доме напряжённая обстановка — ссоры, шум, перемены.
Для кошки это стресс. А сон — индикатор настроения.
Стабильность в семье = стабильное место для сна.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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