Как кошка понимает, что её любят — и почему главное не гладить без спроса

Медленное моргание и высота: названы способы укрепить доверие кошки

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — не те, кто страдает от нехватки объятий. Скорее наоборот. Если попытаться прижать кошку к себе, когда она не в настроении, можно получить взгляд в духе: "Вы серьёзно?"

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Но это не значит, что они равнодушны. Просто у них другой язык нежности. Молчаливый, тонкий и невероятно трогательный. И если говорить на нём, кошка ответит куда сильнее, чем любая "мимими"-погладушка.

1. Медленное моргание — как поцелуй без касаний

Когда кошка долго смотрит в глаза и медленно моргает — это кошачье "я тебе доверяю".

Попробуйте ответить так же: спокойно посмотрите ей в глаза и медленно закройте веки. Если в ответ она сделает то же — вы только что обменялись настоящими "воздушными поцелуями".

2. Рука — не команда, а приглашение

Кошки терпеть не могут, когда их гладят без приглашения.

Вместо прямого вторжения — протяните ладонь и подождите, чтобы она сама подошла, потерлась или ткнулась носом. Контакт по её инициативе — это уже почти объятие в её мире.

3. Подари высоту — и она тебя оценит

Полки у стены, окошко с лежанкой, картонная коробка на шкафу — кошки обожают высоту и контроль над своим пространством.

Чем больше у неё свободы выбора, тем чаще она будет оставаться рядом с вами — не потому что надо, а потому что хочет.

4. Говори, как будто она понимает (а она почти и понимает)

Мягкий, спокойный голос — это для кошки всё равно что для нас любимая музыка.

Приветствуйте её, спрашивайте, как спалось, мурлычьте комплименты. Интонации она улавливает безошибочно, и доброе "Привет, зайка" для неё значит больше, чем кажется.

5. Оставь ей себя… в запахе

Положите у её подстилки свою мягкую футболку или носок. Запах — это спокойствие, память и привязанность в кошачьем мире. Ваш аромат рядом делает дом ещё уютнее.

6. Играй по её правилам

Если кошка любит охотиться за мышкой — ловите мышку. Если любит перья — не стойте между ней и пером.

Игра — это способ быть рядом, говорить "я тебя вижу и понимаю". Но по-кошачьи, без навязчивости.

7. Просто будь рядом. И всё.

Пожалуй, самое трогательное, что вы можете сделать — это ничего не делать. Просто читать книжку, пить чай, работать, пока она дремлет неподалёку.

Ваша тишина и предсказуемость — самые сильные сигналы любви в её системе координат.

Любовь к кошке — это не громкие проявления. Это умение быть рядом, не нарушая её границ, видеть в мелочах просьбу о контакте и мягко на него отвечать. И тогда она будет рядом. По-настоящему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



