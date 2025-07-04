Бегемот против акулы: кто выжил на берегу — и как это вообще было

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Зоосфера

Забудьте про львов и крокодилов. Настоящий король джунглей и болот — бегемот. На первый взгляд — просто огромный вегетарианец, вечно жующий травку и валяющийся в воде. Но если что-то пошло не так — всё, держитесь. Это не просто зверь, а четырёхтонный боксер на стероидах.

Бегемоты
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бегемоты

Кто такой бегемот и откуда он взялся

Имя "бегемот" звучит по-домашнему, но происходит оно из иврита: behemoth - "ужасные звери". Греческий вариант — hippopotamos - означает "речная лошадь". Лошадь, правда, та ещё: с рыком, как у танка, и пастью, способной проглотить половину туриста (что, кстати, периодически и происходит).

Обитают эти тяжеловесы почти по всей Африке — от Нигера до Ботсваны. И если раньше их истребляли ради кожи и мяса, то сейчас они сами вполне могут устроить бойню — особенно если у них плохое настроение.

Чем бегемот опаснее льва

У бегемота есть всё, чтобы быть главным страшилой континента:

  • Вес — до 4 тонн

  • Длина — 4 метра

  • Скорость бега — до 40 км/ч (!)

И всё это добро в сочетании с:

  • Пастью, раскрывающейся на 180°

  • Клыками до 50 см

  • Челюстями, которые могут расколоть арбуз, лодку и крокодила

С таким арсеналом он легко разгоняет стаи львов, крушит лодки рыбаков, переворачивает джипы и иногда даже спасает антилоп, напав на крокодила. То есть не просто злой, но ещё и принципиальный.

Не тупой, а стратег

Бегемот — не просто громила. У него вполне работает голова. Он может не вступать в бой, а затащить врага под воду, где тот уже не так смел. Может незаметно подкрасться, всплыв из реки, как настоящий аквакиллер. Даже с акулой как-то разобрался — вытащил на берег и затоптал.

Отцовство, гормоны и гопники

Мирный бегемот — это миф. Он психует часто и по любому поводу:

  • За детёнышей — в бой

  • За самок в гареме (а их до 30 штук) — тоже в бой

  • За территорию — туда же

  • Просто потому что вы прошли мимо — а чего вы, собственно, проходите?

И ещё: внутри бегемота бурлит тестостерон, и это не метафора. Он реально живёт как озлобленный тяжеловес на пенсии: жрёт, спит, ревёт и, если надо, наваливает по полной.

"Жирный как бегемот" — миф

Да, он кажется жирным. Но на самом деле — костистый парень с рельефом. Жира у него всего 6%, как у культуриста. Просто туловище плотное, широкое, и вода его любит. А наблюдать за ним сложно — сидит себе в болоте, высунув только ноздри и глазки. Но это пока вы не задели его нервы.

Главное правило

Не встречаться с бегемотом. Никогда.
Если уж так вышло — не убегать, а резко сменить траекторию и прятаться, желательно — на дереве. Потому что если он уже нацелился — то это не драка, это снос строения.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т или гиппопота́м (лат. Hippopótamus amphíbius), — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus. Характерной особенностью гиппопотама является его полуводный образ жизни — бо́льшую часть времени он проводит в воде, выходя на сушу лишь ночью на несколько часов для кормёжки. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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