Слон поджидал поезд: за что животное пошло на столкновение

В Малайзии слон сбросил поезд с рельсов после гибели слонёнка

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда слоны вспоминают обидчиков — это не басня. Это боль, которая не забывается десятилетиями. У этих животных не просто хорошая память — они помнят всё. И если причинить им страдание, они могут вернуться. Не обязательно сразу. Но рано или поздно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слон

Иногда это возвращение заканчивается трагедией.

Индия: слонёнок погиб — и пришли взрослые

Осенью в индийском штате Чхаттисгарх в одну из деревень ворвались более сорока слонов. Они затоптали местного жителя. Звучит как вспышка необъяснимой агрессии? Но за неделю до этого в той же деревне люди убили слонёнка.

Это не первый случай, когда слоны вступают в прямой конфликт с людьми. В индийской глубинке это многолетнее противостояние: животные топчут посевы, люди — мстят. Порочный круг, в котором страдают и те, и другие. Только у людей короткая память, а у слонов — нет.

Уганда: сироты из 70-х теперь атакуют деревни

Когда молодые слоны Уганды начали проявлять немотивированную агрессию, учёные задались вопросом — почему? Ответ оказался не в настоящем, а в прошлом. В 1970-х, во времена пика браконьерства, множество стад потеряли своих матриархов — матерей и вожаков.

Детёныши остались одни. Они выросли без заботы, без границ, без правил. И сегодня, десятилетия спустя, они всё ещё несут в себе последствия той жестокости. Нападают на людей, разрушают дома, топчут посевы — как будто мстят за украденное детство.

Малайзия: месть, ставшая легендой

Одна из самых известных и документированных историй произошла в 1894 году в Малайзии. Тогда ещё колония Британии, страна была покрыта шахтами по добыче олова. Прямо через джунгли проложили железную дорогу.

Поезд сбил слонёнка. А через несколько дней на этом же месте, на той же ветке, огромный слон встал на рельсы и не сдвинулся с места. Он поджидал состав с шахтёрами. Не реагировал на сигналы. Когда поезд подошёл вплотную — напал. Итог: поезд сошёл с рельс, два погибших, несколько ранены. Сам слон не выжил.

На месте трагедии установили мемориальную табличку. Elephant Memorial до сих пор стоит там, где слон-отец напал на поезд, мстя за своего детёныша. Его череп хранят в железнодорожном музее. А волонтёры до сих пор приходят убирать вокруг. Потому что память — она не только у слонов.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

