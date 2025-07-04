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Способны ли собаки на месть? Правда, которую не хотят слышать даже самые любящие хозяева

Зоопсихологи: собаки не мстят хозяевам за обиды — они страдают от стресса
3:13
Зоосфера

Вам знакома ситуация: возвращаетесь домой, а на пороге вас встречает не радостный пёс, а хаос — погрызанные тапки, ободранные обои и подушка, распотрошённая в клочья? "Вот он, обиделся!" — думаете вы. Но правда в том, что пёс вовсе не мстил вам. И даже не обижался.

Злая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая собака

Хотите знать, почему? Ответ вас удивит — и, возможно, поможет наладить отношения с любимцем.

Собаки не строят коварных планов

Какими бы умными ни казались нам собаки, мстительность — не про них. Это человеческое качество, которое не стоит приписывать животным.

"Пёс не может ждать подходящего момента, чтобы "отомстить” за обиду. Он действует сиюминутно, по эмоции и по ситуации", — поясняют специалисты по поведению животных.

Если ваш пёс испортил диван после того, как вы его отчитали, это не значит, что он затаил злобу. Это значит, что его поведение вызвано другой, более простой причиной.

Тогда почему он портит вещи

Разберёмся, что на самом деле стоит за "деструктивным поведением".

Вот возможные причины:

1. Скука и одиночество

Если собака подолгу остаётся одна и ей нечем заняться — она ищет себе развлечения. В ход идут мебель, стены, шторы и всё, что попадётся под зубы.

2. Недостаток общения

Питомцы, которые не получают достаточного внимания, начинают привлекать его разрушительным способом. Так они напоминают о себе — не потому, что злы, а потому что им плохо.

3. Отсутствие игрушек

Если вы не дали собаке альтернативу для жевания, она найдёт её сама. К сожалению, это может быть ваша новая обувь.

4. Нехватка физической нагрузки

Энергия требует выхода. Без достаточного количества прогулок и игр даже самая спокойная собака может превратиться в ураган.

5. Проблемы со здоровьем

Зубная боль, зуд, дискомфорт — всё это может провоцировать поведение, которое вам покажется "назло". На самом деле собака просто пытается справиться с болью.

Главное — не обвиняйте

Если вы заметили, что пёс начал портить вещи, не спешите кричать: "Ах ты мститель!" Лучше задайте себе вопросы:

  • Сколько времени я уделяю собаке каждый день?

  • Есть ли у неё игрушки?

  • Хватает ли ей прогулок?

  • Не изменилась ли её манера поведения в последнее время?

Понимание причины — ключ к решению проблемы.

Что делать, если проблема уже появилась

  1. Увеличьте физическую активность. Длинные прогулки, бег, игры на свежем воздухе.

  2. Обогатите пространство. Добавьте игрушки, косточки, головоломки.

  3. Выделите время на общение. Просто быть рядом — иногда этого достаточно.

  4. Проконсультируйтесь с ветеринаром. Особенно если поведение резко изменилось.

Важно помнить: собака — не враг, а партнёр. Она не умеет "обижаться", но может страдать — и сигнализировать об этом своим поведением.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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