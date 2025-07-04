Эти животные спасают от давления и одиночества — неудивительно, что их выбирают старики

Зачем пенсионеры всё чаще заводят именно кошек, хотя выбор домашних животных сегодня огромен? Этот вопрос интересовал не только любителей усатых, но и учёных. Ответ оказался простым, но при этом — глубоко обоснованным.
Мудрые люди преклонного возраста делают ставку на тех, кто даёт им здоровье, покой и эмоциональное тепло. И коты в этом смысле — не просто милые соседи по квартире, а настоящие домашние терапевты.
Исследователи решили проверить то, что люди интуитивно чувствовали веками. Почему именно кошки стали выбором миллионов пенсионеров?
Как утверждают медики, этот выбор оказывает реальное влияние на физическое и психологическое состояние пожилого человека.
Причём подтверждений оказалось больше, чем можно было ожидать.
Наличие питомца дисциплинирует. Даже на пенсии приходится вставать вовремя, кормить, менять воду, убирать лоток.
"Домашнее животное не даст забыть, какой сегодня день. Оно напоминает о рутине, создаёт привычный ритм, а это критически важно для пожилого организма", — подчёркивают специалисты.
Самое удивительное открытие связано с влиянием кошачьего мурлыканья. Частота звука, которую издаёт мурлыкающий кот (от 20 до 140 Гц), оказывает лечебное воздействие:
нормализует артериальное давление;
снижает риск инфаркта на 30%;
стабилизирует эмоциональный фон.
К этому добавляется мягкая физическая активность — наклониться, поднять кошку, убрать за ней — это лучше, чем полное бездействие.
В отличие от собак, кошки не требуют выгула, не нуждаются в поводке, наморднике и не создают у пожилого человека чувства тревоги или страха.
Особенно важно это для тех, кто живёт один: общение с кошкой становится естественным, безопасным и даёт ощущение присутствия.
Также зафиксировано, что пожилые владельцы кошек реже страдают от одиночества, тревожности и даже деменции.
Один из главных аргументов — тактильный контакт. Ласка, поглаживание, звук, тепло шерсти — всё это снимает стресс и улучшает настроение.
"Прикосновение к кошке активирует зону мозга, связанную с удовольствием. Это мощный противовес тоске, тревоге и усталости", — отмечают учёные .
Пожилым людям важно, чтобы забота о питомце не вызывала физической нагрузки. И вот здесь кошка выигрывает по всем пунктам:
не требует прогулок;
редко болеет;
не шумит;
не лает;
аккуратна и опрятна по природе.
Содержать кошку — это легко, а удовольствие она приносит не меньшее, чем любой другой питомец.
С возрастом человек начинает выбирать не только сердцем, но и разумом. И когда дело доходит до домашнего животного, кошка оказывается идеальным спутником на тихом этапе жизни.
Питомец делает пенсионера менее замкнутым, дарит ежедневную радость и помогает сохранить связь с окружающим миром.
Учёные подчёркивают: выбор остаётся за человеком, но кошка — это выбор, который продлевает жизнь.
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.
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