Эти животные спасают от давления и одиночества — неудивительно, что их выбирают старики

Почему люди преклонного возраста всё чаще заводят кошек — причина кроется не только в ласке

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зачем пенсионеры всё чаще заводят именно кошек, хотя выбор домашних животных сегодня огромен? Этот вопрос интересовал не только любителей усатых, но и учёных. Ответ оказался простым, но при этом — глубоко обоснованным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с пенсинером

Мудрые люди преклонного возраста делают ставку на тех, кто даёт им здоровье, покой и эмоциональное тепло. И коты в этом смысле — не просто милые соседи по квартире, а настоящие домашние терапевты.

Научный подход к старой истине

Исследователи решили проверить то, что люди интуитивно чувствовали веками. Почему именно кошки стали выбором миллионов пенсионеров?

Как утверждают медики, этот выбор оказывает реальное влияние на физическое и психологическое состояние пожилого человека.

Причём подтверждений оказалось больше, чем можно было ожидать.

Кошка — это распорядок

Наличие питомца дисциплинирует. Даже на пенсии приходится вставать вовремя, кормить, менять воду, убирать лоток.

"Домашнее животное не даст забыть, какой сегодня день. Оно напоминает о рутине, создаёт привычный ритм, а это критически важно для пожилого организма", — подчёркивают специалисты.

Кошка — это здоровье

Самое удивительное открытие связано с влиянием кошачьего мурлыканья. Частота звука, которую издаёт мурлыкающий кот (от 20 до 140 Гц), оказывает лечебное воздействие:

нормализует артериальное давление;

снижает риск инфаркта на 30%;

стабилизирует эмоциональный фон.

К этому добавляется мягкая физическая активность — наклониться, поднять кошку, убрать за ней — это лучше, чем полное бездействие.

Кошка — это безопасность

В отличие от собак, кошки не требуют выгула, не нуждаются в поводке, наморднике и не создают у пожилого человека чувства тревоги или страха.

Особенно важно это для тех, кто живёт один: общение с кошкой становится естественным, безопасным и даёт ощущение присутствия.

Также зафиксировано, что пожилые владельцы кошек реже страдают от одиночества, тревожности и даже деменции.

Кошка — это прикосновение

Один из главных аргументов — тактильный контакт. Ласка, поглаживание, звук, тепло шерсти — всё это снимает стресс и улучшает настроение.

"Прикосновение к кошке активирует зону мозга, связанную с удовольствием. Это мощный противовес тоске, тревоге и усталости", — отмечают учёные .

Просто и удобно

Пожилым людям важно, чтобы забота о питомце не вызывала физической нагрузки. И вот здесь кошка выигрывает по всем пунктам:

не требует прогулок;

редко болеет;

не шумит;

не лает;

аккуратна и опрятна по природе.

Содержать кошку — это легко, а удовольствие она приносит не меньшее, чем любой другой питомец.

Всё дело в мудрости

С возрастом человек начинает выбирать не только сердцем, но и разумом. И когда дело доходит до домашнего животного, кошка оказывается идеальным спутником на тихом этапе жизни.

Питомец делает пенсионера менее замкнутым, дарит ежедневную радость и помогает сохранить связь с окружающим миром.

Учёные подчёркивают: выбор остаётся за человеком, но кошка — это выбор, который продлевает жизнь.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

