Безобидный продукт из крана может испортить здоровье вашему коту — мало кто об этом догадывается

Эта привычка кота кажется милой, но однажды за неё придётся дорого заплатить

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, что именно пьёт ваш кот из своей миски? Если это вода из-под крана — возможно, вы медленно подрываете его здоровье. Ветеринары всё чаще предупреждают: эта привычка может обернуться настоящей трагедией.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бенгальская кошка

Невидимая угроза из-под крана

Водопроводная вода кажется безвредной — мы сами пьём её ежедневно. Однако для организма кошки такая жидкость может быть настоящим ядом.

По словам специалистов, даже если питомец сам тянется к капающему крану или слизывает капли в раковине, поить его водопроводной водой категорически нельзя.

Вода из крана может содержать опасные для кошек микроорганизмы, хлор, тяжёлые металлы и другие примеси. Их не видно, но они вредны — особенно для нежной выделительной системы кошачьих.

Даже у животного с крепким иммунитетом такие компоненты способны вызвать интоксикацию, а в перспективе — хронические заболевания.

То, что безвредно для нас — опасно для них

Кошачий организм гораздо чувствительнее человеческого. Если нам вредная вода может вызвать временный дискомфорт, то у животного последствия куда серьёзнее — вплоть до отказа почек.

"Организм питомца не справляется с теми же нагрузками, что и организм человека. Это как давать младенцу то же питание, что взрослому. Результат может быть плачевным", — подчёркивают ветеринары.

Что можно пить кошке

Есть всего два безопасных варианта:

Кипячёная вода. Уничтожает вирусы и бактерии, делает воду стерильной и безопасной.

Дистиллированная вода. Полностью очищена от любых примесей, включая соли и хлор.

Эти виды воды — единственные, которые не представляют угрозы для кошачьего организма.

Как отучить кота от "водопроводной привычки"

Многие кошки любят пить из-под крана или из ванной. Но эта милая привычка может дорого обойтись.

Чтобы избежать проблем:

Закрывайте дверь в ванную или туалет.

Следите, чтобы кран не капал.

Регулярно меняйте воду в миске, чтобы она оставалась свежей.

Используйте автоматические поилки, если кошке важна "движущаяся" вода.

Важно: кошка может проявить упрямство, но при вашей настойчивости она быстро адаптируется к новому источнику воды.

Последствия небрежности

Если вы продолжите наливать в миску воду прямо из-под крана, рискуете однажды столкнуться с:

отравлением;

болезнями почек и мочевого пузыря;

нарушением обмена веществ;

хронической интоксикацией.

Все эти проблемы развиваются незаметно и нередко становятся причиной сокращения жизни питомца.

Простое правило — долгие годы рядом

Забота о воде, которую пьёт ваш кот, — это не пустяк. Это базовый элемент заботы, который напрямую влияет на его здоровье и продолжительность жизни.

Пусть в миске вашего питомца всегда будет только чистая, безопасная и правильная вода. Он заслуживает самого лучшего — и зависит от вас.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

