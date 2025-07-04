Чихи вашей кошки: что может означать постоянное чихание и когда паниковать

Иногда один чих — это просто пыль в носу. Но что, если ваша кошка чихает каждый день? И не по разу?
Кошки, как и люди, чихают — это естественный рефлекс, помогающий организму избавиться от раздражающих частиц. Но когда чихание становится регулярным и сопровождается другими симптомами, стоит насторожиться.
Вот что может вызывать частое чихание:
Если чихание происходит лишь изредка, волноваться не стоит. Но если вы замечаете, что кошка чихает по 2-3 раза в день на протяжении нескольких дней — пора действовать.
Начните с мелочей:
Если чихание сопровождается:
— немедленно обращайтесь к ветеринару.
"Если чихание становится частым или повторяющимся, даже при отсутствии других симптомов, пусть ваш ветеринар проверит кошку. Избегайте самостоятельного использования кортикостероидов или антигистаминов — вы можете навредить иммунной системе животного или скрыть симптомы, что затруднит диагностику", — подчёркивает ветеринар Ева Фонти.
Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
Чиха́нье стернута́ция (лат. sternutatio) — защитный безусловный рефлекс высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха.
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