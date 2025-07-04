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Чихи вашей кошки: что может означать постоянное чихание и когда паниковать

Ветеринар Ева Фонти: запахи и моющие средства могут вызывать чихание у кошек
2:33
Зоосфера

Иногда один чих — это просто пыль в носу. Но что, если ваша кошка чихает каждый день? И не по разу?

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Кошки, как и люди, чихают — это естественный рефлекс, помогающий организму избавиться от раздражающих частиц. Но когда чихание становится регулярным и сопровождается другими симптомами, стоит насторожиться.

Возможные причины чихания у кошек

Вот что может вызывать частое чихание:

  • Пыль — особенно от наполнителя, если лоток слишком пыльный.
  • Моющие средства — остатки химии на мисках, полах и подстилках могут раздражать слизистую.
  • Ароматы — сигаретный дым, духи, благовония и ароматизированные салфетки могут быть проблемой.
  • Пыльца и плесень — у кошек тоже может быть аллергия, в том числе и на человека.
  • Клещи — гнездятся в подстилках, особенно если они не стираются.
  • Инородные тела — трава, нитки или мелкие предметы могут застрять в носу.
  • Проблемы с зубами — инфекции десен могут затронуть носовые полости.
  • Полипы в носу — доброкачественные образования мешают дышать.
  • Вирусы — например, герпесвирус, вызывающий выделения из носа, слезоточивость и температуру.
  • Опухоли — редкая, но опасная причина, особенно при носовом кровотечении.

Что делать, если кошка чихает часто

Если чихание происходит лишь изредка, волноваться не стоит. Но если вы замечаете, что кошка чихает по 2-3 раза в день на протяжении нескольких дней — пора действовать.

Начните с мелочей:

  • Регулярно мойте миски и хорошо их ополаскивайте.
  • Используйте нейтральный наполнитель без запаха.
  • Стирайте подстилки и ткани, с которыми контактирует кошка.
  • Если у вас есть сад — убирайте мелкие растения и траву, которая может попасть в нос.

Когда стоит беспокоиться

Если чихание сопровождается:

  • Выделениями из носа
  • Кровью
  • Покраснением дёсен
  • Вялостью или отказом от еды

— немедленно обращайтесь к ветеринару.

"Если чихание становится частым или повторяющимся, даже при отсутствии других симптомов, пусть ваш ветеринар проверит кошку. Избегайте самостоятельного использования кортикостероидов или антигистаминов — вы можете навредить иммунной системе животного или скрыть симптомы, что затруднит диагностику", — подчёркивает ветеринар Ева Фонти.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Чиха́нье стернута́ция (лат. sternutatio) — защитный безусловный рефлекс высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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