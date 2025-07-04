Чихи вашей кошки: что может означать постоянное чихание и когда паниковать

Ветеринар Ева Фонти: запахи и моющие средства могут вызывать чихание у кошек

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда один чих — это просто пыль в носу. Но что, если ваша кошка чихает каждый день? И не по разу?

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Кошки, как и люди, чихают — это естественный рефлекс, помогающий организму избавиться от раздражающих частиц. Но когда чихание становится регулярным и сопровождается другими симптомами, стоит насторожиться.

Возможные причины чихания у кошек

Вот что может вызывать частое чихание:

Пыль — особенно от наполнителя, если лоток слишком пыльный.

Моющие средства — остатки химии на мисках, полах и подстилках могут раздражать слизистую.

Ароматы — сигаретный дым, духи, благовония и ароматизированные салфетки могут быть проблемой.

Пыльца и плесень — у кошек тоже может быть аллергия, в том числе и на человека.

Клещи — гнездятся в подстилках, особенно если они не стираются.

Инородные тела — трава, нитки или мелкие предметы могут застрять в носу.

Проблемы с зубами — инфекции десен могут затронуть носовые полости.

Полипы в носу — доброкачественные образования мешают дышать.

Вирусы — например, герпесвирус, вызывающий выделения из носа, слезоточивость и температуру.

Опухоли — редкая, но опасная причина, особенно при носовом кровотечении.

Что делать, если кошка чихает часто

Если чихание происходит лишь изредка, волноваться не стоит. Но если вы замечаете, что кошка чихает по 2-3 раза в день на протяжении нескольких дней — пора действовать.

Начните с мелочей:

Регулярно мойте миски и хорошо их ополаскивайте.

Используйте нейтральный наполнитель без запаха.

Стирайте подстилки и ткани, с которыми контактирует кошка.

Если у вас есть сад — убирайте мелкие растения и траву, которая может попасть в нос.

Когда стоит беспокоиться

Если чихание сопровождается:

Выделениями из носа

Кровью

Покраснением дёсен

Вялостью или отказом от еды

— немедленно обращайтесь к ветеринару.

"Если чихание становится частым или повторяющимся, даже при отсутствии других симптомов, пусть ваш ветеринар проверит кошку. Избегайте самостоятельного использования кортикостероидов или антигистаминов — вы можете навредить иммунной системе животного или скрыть симптомы, что затруднит диагностику", — подчёркивает ветеринар Ева Фонти.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.



Чиха́нье стернута́ция (лат. sternutatio) — защитный безусловный рефлекс высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха.

