Смешно, а потом страшно: кошачий язык — это не просто шалость, а возможный крик о помощи

Почему у кошки высунут язык — и когда это тревожный сигнал?

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Милый розовый язычок, выглядывающий изо рта кошки, может вызвать умиление. Но если это случается регулярно, стоит насторожиться: пушистая любимица может пытаться что-то «сказать».

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Такое поведение далеко не всегда безобидно — порой оно сигнализирует о проблемах, которые нельзя оставлять без внимания.

Это не только из-за жары

В жару кошки, как и люди, страдают от перегрева. Высунутый язык помогает им немного охладиться, особенно если животное тяжело дышит. Но когда в помещении прохладно, а язык всё равно торчит — это уже не норма.

В каких случаях стоит бить тревогу

Если у кошки:

почти всегда торчит язык,

возникают трудности с закрыванием рта,

наблюдается обильное слюнотечение,

появился неприятный запах изо рта,

изменилась форма морды,

«Такое поведение может быть связано с хроническим стрессом, травмой, проблемами с прикусом, воспалениями ротовой полости или даже неврологическими нарушениями», — подчёркивают ветеринары

Возможные причины

Воспаления и язвы — болезненные участки мешают нормально закрывать рот.

Неправильный прикус или отсутствие зубов — язык просто «не удерживается» внутри.

Травмы головы или челюсти — могут нарушать работу мышц или нервов.

Стресс или испуг — особенно если кошка дрожит, прячется или замирает.

Инфекции и опухоли — язык может отекать или утрачивать тонус.

Когда можно не беспокоиться

Иногда кошка просто забывает втянуть язык после умывания — это бывает. Или же слегка приоткрывает рот во сне — тоже допустимо. Если такие моменты случаются редко и быстро проходят, волноваться не стоит.

Главное — наблюдать

Если язык торчит часто и появляются другие тревожные симптомы — вялость, плохой аппетит, трудности с дыханием — не стоит откладывать визит к ветеринару.

Кошки не жалуются, но они подают сигналы. Осталось только научиться их замечать.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

