Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Toyota и BMW удивили высоким числом жалоб на новые модели в 2025 году?
Пассажиры критикуют нововведения РЖД: меньше баллов, больше условий
Откровения из руин: загадочный храм Паласпата раскрывает тайны древней цивилизации Тиуанако
Готовим тортильи за 10 минут: полезный и вкусный домашний рецепт
Топ-3 удобрения для жимолости: как помочь кустам восстановиться?
Как не ошибиться с выбором: 5 бесполезных процедур в салонах красоты
Никита Джигурда призвал Волочкову простить его после скандального инцидента
649 мусоровозов готовы к лизингу для улучшения системы ТКО в регионах
Кишечник меняет настроение без слов: продукты, которые управляют вашей радостью

Смешно, а потом страшно: кошачий язык — это не просто шалость, а возможный крик о помощи

Почему у кошки высунут язык — и когда это тревожный сигнал?
2:09
Зоосфера

Милый розовый язычок, выглядывающий изо рта кошки, может вызвать умиление. Но если это случается регулярно, стоит насторожиться: пушистая любимица может пытаться что-то «сказать».

Кошка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Такое поведение далеко не всегда безобидно — порой оно сигнализирует о проблемах, которые нельзя оставлять без внимания.

Это не только из-за жары

В жару кошки, как и люди, страдают от перегрева. Высунутый язык помогает им немного охладиться, особенно если животное тяжело дышит. Но когда в помещении прохладно, а язык всё равно торчит — это уже не норма.

В каких случаях стоит бить тревогу

Если у кошки:

  • почти всегда торчит язык,
  • возникают трудности с закрыванием рта,
  • наблюдается обильное слюнотечение,
  • появился неприятный запах изо рта,
  • изменилась форма морды,

«Такое поведение может быть связано с хроническим стрессом, травмой, проблемами с прикусом, воспалениями ротовой полости или даже неврологическими нарушениями», — подчёркивают ветеринары

Возможные причины

  • Воспаления и язвы — болезненные участки мешают нормально закрывать рот.
  • Неправильный прикус или отсутствие зубов — язык просто «не удерживается» внутри.
  • Травмы головы или челюсти — могут нарушать работу мышц или нервов.
  • Стресс или испуг — особенно если кошка дрожит, прячется или замирает.
  • Инфекции и опухоли — язык может отекать или утрачивать тонус.

Когда можно не беспокоиться

Иногда кошка просто забывает втянуть язык после умывания — это бывает. Или же слегка приоткрывает рот во сне — тоже допустимо. Если такие моменты случаются редко и быстро проходят, волноваться не стоит.

Главное — наблюдать

Если язык торчит часто и появляются другие тревожные симптомы — вялость, плохой аппетит, трудности с дыханием — не стоит откладывать визит к ветеринару.

Кошки не жалуются, но они подают сигналы. Осталось только научиться их замечать.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Откровения из руин: загадочный храм Паласпата раскрывает тайны древней цивилизации Тиуанако
Готовим тортильи за 10 минут: полезный и вкусный домашний рецепт
Топ-3 удобрения для жимолости: как помочь кустам восстановиться?
649 мусоровозов готовы к лизингу для улучшения системы ТКО в регионах
Никита Джигурда призвал Волочкову простить его после скандального инцидента
Как не ошибиться с выбором: 5 бесполезных процедур в салонах красоты
Почему у кошки высунут язык — и когда это тревожный сигнал?
Кишечник меняет настроение без слов: продукты, которые управляют вашей радостью
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Упражнения для укрепления коленей: 5 эффективных методов от медиков!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.