Смешно, а потом страшно: кошачий язык — это не просто шалость, а возможный крик о помощи

Милый розовый язычок, выглядывающий изо рта кошки, может вызвать умиление. Но если это случается регулярно, стоит насторожиться: пушистая любимица может пытаться что-то «сказать».
Такое поведение далеко не всегда безобидно — порой оно сигнализирует о проблемах, которые нельзя оставлять без внимания.
В жару кошки, как и люди, страдают от перегрева. Высунутый язык помогает им немного охладиться, особенно если животное тяжело дышит. Но когда в помещении прохладно, а язык всё равно торчит — это уже не норма.
Если у кошки:
«Такое поведение может быть связано с хроническим стрессом, травмой, проблемами с прикусом, воспалениями ротовой полости или даже неврологическими нарушениями», — подчёркивают ветеринары
Иногда кошка просто забывает втянуть язык после умывания — это бывает. Или же слегка приоткрывает рот во сне — тоже допустимо. Если такие моменты случаются редко и быстро проходят, волноваться не стоит.
Если язык торчит часто и появляются другие тревожные симптомы — вялость, плохой аппетит, трудности с дыханием — не стоит откладывать визит к ветеринару.
Кошки не жалуются, но они подают сигналы. Осталось только научиться их замечать.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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