Обиделась и ушла в тень: три ошибки, которые не прощает даже самая ласковая кошка

Кошка шарахается от вас, прячется под диван, а иногда даже шипит? Это может казаться мелочью — но для вашего пушистого друга это сигнал тревоги. Что-то пошло не так.
Плохое поведение по отношению к кошке, даже если оно кажется безобидным, способно разрушить между вами ту самую хрупкую, но невероятно важную связь.
И вот три главные ошибки, которые кошка почти никогда не прощает — и что с этим делать.
Кошки — существа чувствительные и обидчивые. Любое резкое движение, громкий звук или нарушение привычного порядка могут пробудить в ней страх. Если такие ситуации повторяются, у животного развивается стресс, который выливается в «непонятное поведение»: игнор, агрессию, прятки.
И что хуже всего — вы даже можете не заметить, что сделали что-то не так.
Вот что чаще всего рушит отношения с кошкой:
Сначала — спокойствие. Тишина, предсказуемость и уважение к личным границам помогут вам наладить контакт.
Вот простые, но действенные шаги:
Если кошка пока ещё сторонится — не торопите её. Уважайте её темп. Не навязывайтесь, но будьте рядом. Как только она почувствует себя в безопасности, всё изменится.
Восстановить доверие между вами и кошкой несложно. Главное — не повторять те ошибки, которые она считает предательством.
Немного внимания, чуть меньше громких слов и побольше любви — и ваша пушистая подруга снова рядом, как ни в чём не бывало.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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