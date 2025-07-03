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Кошка с высунутым языком: 5 тревожных сигналов, на которые нужно обратить внимание

Когда высунутый язык у кошки становится признаком болезни — советы ветеринара
1:57
Зоосфера

Когда кошка неожиданно высовывает язык, это может показаться милым, но иногда за этим кроется нечто куда более тревожное. Особенно если это происходит часто и без очевидной причины.

Уставшая кошка
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая кошка

"Мы всегда должны насторожиться, если видим, что у кошки высунут язык, особенно если это стало привычкой. Это может указывать на язвы, неправильный прикус, инфекции и даже серьёзные проблемы с дыханием", — предупреждает ветеринар Ева Фонте.

Когда это норма

В жару кот может приоткрыть рот и немного высунуть язык, чтобы остыть. Это не повод для паники.

То же самое касается активной игры или мгновений особого расслабления — в такие моменты животное может просто застыть с открытым ртом. Иногда кошка делает так, чтобы лучше уловить запахи — это называется рефлекс Флемена.

Ещё один вариант — момент нежности. Когда вы гладите питомца, он может слегка приоткрыть рот и выглядывающий язычок будет частью его спокойного, доверительного состояния.

Когда нужно бить тревогу

Если высунутый язык — не единичный случай, а частое поведение, стоит внимательнее присмотреться. Возможные причины:

  • Травма нижней челюсти или языка
  • Неправильный прикус
  • Язвы, воспаления или инфекции
  • Серьёзные патологии дыхательной системы
  • Стресс

Иногда даже незначительные внешне симптомы скрывают серьёзную внутреннюю проблему. Именно поэтому важно не игнорировать такие сигналы.

Что делать

При повторяющемся или странном поведении не стоит откладывать визит к ветеринару. Только специалист сможет точно определить, связано ли это с безобидной привычкой или с патологией.

"Язык — это не просто деталь. Он может быть индикатором множества заболеваний, и при сомнениях лучше довериться профессионалу", — говорит Ева Фонте.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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