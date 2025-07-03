Кошка с высунутым языком: 5 тревожных сигналов, на которые нужно обратить внимание

Когда кошка неожиданно высовывает язык, это может показаться милым, но иногда за этим кроется нечто куда более тревожное. Особенно если это происходит часто и без очевидной причины.
"Мы всегда должны насторожиться, если видим, что у кошки высунут язык, особенно если это стало привычкой. Это может указывать на язвы, неправильный прикус, инфекции и даже серьёзные проблемы с дыханием", — предупреждает ветеринар Ева Фонте.
В жару кот может приоткрыть рот и немного высунуть язык, чтобы остыть. Это не повод для паники.
То же самое касается активной игры или мгновений особого расслабления — в такие моменты животное может просто застыть с открытым ртом. Иногда кошка делает так, чтобы лучше уловить запахи — это называется рефлекс Флемена.
Ещё один вариант — момент нежности. Когда вы гладите питомца, он может слегка приоткрыть рот и выглядывающий язычок будет частью его спокойного, доверительного состояния.
Если высунутый язык — не единичный случай, а частое поведение, стоит внимательнее присмотреться. Возможные причины:
Иногда даже незначительные внешне симптомы скрывают серьёзную внутреннюю проблему. Именно поэтому важно не игнорировать такие сигналы.
При повторяющемся или странном поведении не стоит откладывать визит к ветеринару. Только специалист сможет точно определить, связано ли это с безобидной привычкой или с патологией.
"Язык — это не просто деталь. Он может быть индикатором множества заболеваний, и при сомнениях лучше довериться профессионалу", — говорит Ева Фонте.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
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