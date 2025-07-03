Кошка с высунутым языком: 5 тревожных сигналов, на которые нужно обратить внимание

Когда высунутый язык у кошки становится признаком болезни — советы ветеринара

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка неожиданно высовывает язык, это может показаться милым, но иногда за этим кроется нечто куда более тревожное. Особенно если это происходит часто и без очевидной причины.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая кошка

"Мы всегда должны насторожиться, если видим, что у кошки высунут язык, особенно если это стало привычкой. Это может указывать на язвы, неправильный прикус, инфекции и даже серьёзные проблемы с дыханием", — предупреждает ветеринар Ева Фонте.

Когда это норма

В жару кот может приоткрыть рот и немного высунуть язык, чтобы остыть. Это не повод для паники.

То же самое касается активной игры или мгновений особого расслабления — в такие моменты животное может просто застыть с открытым ртом. Иногда кошка делает так, чтобы лучше уловить запахи — это называется рефлекс Флемена.

Ещё один вариант — момент нежности. Когда вы гладите питомца, он может слегка приоткрыть рот и выглядывающий язычок будет частью его спокойного, доверительного состояния.

Когда нужно бить тревогу

Если высунутый язык — не единичный случай, а частое поведение, стоит внимательнее присмотреться. Возможные причины:

Травма нижней челюсти или языка

Неправильный прикус

Язвы, воспаления или инфекции

Серьёзные патологии дыхательной системы

Стресс

Иногда даже незначительные внешне симптомы скрывают серьёзную внутреннюю проблему. Именно поэтому важно не игнорировать такие сигналы.

Что делать

При повторяющемся или странном поведении не стоит откладывать визит к ветеринару. Только специалист сможет точно определить, связано ли это с безобидной привычкой или с патологией.

"Язык — это не просто деталь. Он может быть индикатором множества заболеваний, и при сомнениях лучше довериться профессионалу", — говорит Ева Фонте.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

