Почему ваша кошка шипит? Узнайте три сокровенных секрета её поведения

Как всего за 10 минут в день вернуть вашу кошку к жизни

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы только подошли, а она уже шипит или прячется под диван. Такое поведение больно бьёт по сердцу любого любящего хозяина. Но знаете ли вы, что именно вызывает такую реакцию у питомца?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Кошки невероятно чувствительны. Резкие звуки, грубое обращение, смена привычного порядка — всё это способно разрушить вашу связь с любимцем. И если вовремя не заметить ошибки, которые кошка не прощает, вернуть её доверие будет нелегко.

Что кошке кажется предательством

Вот поступки, из-за которых животное чувствует себя обиженным:

Крики и агрессия. Громкий голос пугает кошку и заставляет её сторониться вас.

Лишение убежища. Без своего безопасного уголка — будь то коробка или домик — питомец чувствует тревогу.

Нарушение распорядка. Если кормить кошку в разное время, она теряет уверенность и начинает нервничать.

Как вернуть её доверие

Хорошая новость в том, что завоевать расположение кошки снова можно. Для этого достаточно избегать грубых ошибок и соблюдать простые правила:

Разговаривайте с питомцем спокойно, без криков и раздражения.

Обеспечьте укромное место, где она сможет прятаться и отдыхать.

Поддерживайте режим кормления — кошки любят стабильность.

Обращайте внимание на её язык тела: хвост вверх — она вам доверяет.

Уделяйте хотя бы 10 минут в день совместной игре.

Эти простые шаги помогут питомцу почувствовать себя в безопасности и вернуть гармонию в ваши отношения.

Ещё немного терпения

Если кошка не прячется и не шипит, но ведёт себя настороженно — дайте ей время. Не допускайте громких звуков, не приближайтесь слишком резко.

Иногда достаточно пары спокойных дней, чтобы кошка снова начала мурлыкать. Избегать ошибок несложно: тишина, внимание и немного заботы — вот рецепт счастливого питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

