Почему ваша кошка шипит? Узнайте три сокровенных секрета её поведения

Вы только подошли, а она уже шипит или прячется под диван. Такое поведение больно бьёт по сердцу любого любящего хозяина. Но знаете ли вы, что именно вызывает такую реакцию у питомца?
Кошки невероятно чувствительны. Резкие звуки, грубое обращение, смена привычного порядка — всё это способно разрушить вашу связь с любимцем. И если вовремя не заметить ошибки, которые кошка не прощает, вернуть её доверие будет нелегко.
Вот поступки, из-за которых животное чувствует себя обиженным:
Хорошая новость в том, что завоевать расположение кошки снова можно. Для этого достаточно избегать грубых ошибок и соблюдать простые правила:
Эти простые шаги помогут питомцу почувствовать себя в безопасности и вернуть гармонию в ваши отношения.
Если кошка не прячется и не шипит, но ведёт себя настороженно — дайте ей время. Не допускайте громких звуков, не приближайтесь слишком резко.
Иногда достаточно пары спокойных дней, чтобы кошка снова начала мурлыкать. Избегать ошибок несложно: тишина, внимание и немного заботы — вот рецепт счастливого питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
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