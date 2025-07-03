Почему собаки убегают от хозяев: секрет, о котором молчат владельцы

Почему собаки сбегают: главная ошибка владельцев

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц называет побегушки собак следствием проблем в общении хозяев с четвероногими подопечными.

Фото: flickr. com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Поцелуй собаки

Владельцы взятой с улицы на постоянное место жительство собаки не уделяют ей должного внимания, не занимаются воспитанием питомца, значит, собаке такие "хозяева" не нужны, и не интересны. Так поясняет причину побегов четвероногих из дома кинолог.

"Они, вроде, считают, что это их собака. Да не ваша это собака. Она давно уже от вас, так сказать, отказалась, что называется. Гулять надо, надеть поводок, ошейник и идти гулять, просто вместе гулять, понимаете? А не так: открыли калитку, пошла, погуляла, захотела есть, вернулась, покормили. Я так думаю, что так и происходило в какой-то определённый момент времени. Вот и все", — говорит эксперт корреспонденту Pravda. Ru.

Не просто вынес миску с едой и обустроил по дворе будку. Собака нуждается в коммуникации с человеком.

"Элементарно нужно с собакой гулять на поводке в течение 2-3 часов в день. У неё есть потребность в движении, то, что она уходит, это просто её желание понаблюдать все со стороны, а не со стороны забора, за которым она находится. Надо общаться с собакой, надо её заинтересовывать, выполнять какие-то упражнения, заниматься, дать какую-то работу. Работой мы называем, в том числе, занятия с собакой", — рассказал специалист.

Гулять вместе много, а возможности убегать собаку лишить. Например, заделать дырки в заборе. Если они есть — вопрос, нужна ли людям собака.

"Это чисто технические вопросы. Если собака может совершить побег, если ей это удалось, у неё это зафиксировалось, как более удачное поведение, она будет это повторять. Вот если у неё не получится, то она повторять через какое-то время это перестанет, если у неё будет несколько неудачных попыток", — уверен кинолог.

Есть собаки, которые не преследуют цели общаться с хозяином на протяжении всей жизни. Характер. В таком случае лучше обратиться за помощью к кинологу.