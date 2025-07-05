Умирающее небо: ученые предсказывают исчезновение свыше 500 видов птиц

Экологический катастрофа: более 500 птиц могут исчезнуть в ближайшие сто лет

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Университета Рединга бьют тревогу: в ближайшие сто лет планета может потерять более 500 видов птиц. Исследование, опубликованное в Nature Ecology and Evolution, описывает ситуацию как "кризис вымирания" беспрецедентного масштаба. Если ничего не изменить, мы рискуем навсегда распрощаться с привычными обитателями неба.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стая птиц

Более 500 видов птиц могут исчезнуть: что говорят учёные

В зону риска попали такие виды, как атлантический тупик, обыкновенная горлица и дрофа. Исчезновение этих птиц может привести к сбоям в экосистемах по всему миру — ведь птицы играют важную роль в опылении, распространении семян и регулировании численности насекомых.

Что приводит к вымиранию

Исследование охватило почти все современные виды — более 10 000. Главные причины — потеря природных мест обитания из-за роста сельского хозяйства, охота, изменение климата и общее снижение численности популяций. Даже если остановить негативные процессы прямо сейчас, около 250 видов уже на грани — их слишком мало, и живут они в слишком ограниченных местах.

Время действовать

Авторы подчёркивают: спасти птиц ещё можно. Нужны усилия по восстановлению природных ареалов, разведению в неволе и защите наиболее уязвимых видов. И действовать нужно не потом — а уже сейчас.

Уточнения

Ареа́л - область распространения на земной поверхности какого-либо явления, определённого типа сообществ организмов, сходных условий или объектов.

