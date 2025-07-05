62% пчелиных семей в США погибли: кто стоит за этой катастрофой?

Массовая гибель пчёл в США: 62 % колоний под угрозой, что делать?

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С июня прошлого года по январь текущего в США погибло 62 % коммерческих пчелиных семей — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Годом ранее погибло 55 %, что уже тогда вызывало тревогу среди специалистов.

Фото: Own work by Waugsberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчёлы

Массовая гибель пчёл в США: в чём причина

Основной причиной называют вирусы, которые распространяют паразитические клещи. Причём выяснилось, что клещи стали устойчивыми к амитразу — единственному эффективному препарату, который применялся для их контроля. Это резко усложнило борьбу с заражениями.

Пчёлы под давлением

Учёные не исключают и другие факторы: интенсивное использование пестицидов, а также нехватка доступного питания могут дополнительно ослаблять иммунитет пчёл. В совокупности всё это делает колонии уязвимыми перед болезнями и паразитами.

Есть надежда

Среди перспективных решений — методы РНК-интерференции. Это технология, способная запускать иммунный ответ у пчёл и блокировать развитие вирусов. Исследователи надеются, что такие подходы станут новой основой для лечения и профилактики в пчеловодстве.

Уточнения

У́лей - искусственное жилище медоносных пчёл, изготовленное человеком — пасечником — для их содержания на пасеке.

