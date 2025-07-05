62% пчелиных семей в США погибли: кто стоит за этой катастрофой?

С июня прошлого года по январь текущего в США погибло 62 % коммерческих пчелиных семей — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Годом ранее погибло 55 %, что уже тогда вызывало тревогу среди специалистов.
Основной причиной называют вирусы, которые распространяют паразитические клещи. Причём выяснилось, что клещи стали устойчивыми к амитразу — единственному эффективному препарату, который применялся для их контроля. Это резко усложнило борьбу с заражениями.
Пчёлы под давлением
Учёные не исключают и другие факторы: интенсивное использование пестицидов, а также нехватка доступного питания могут дополнительно ослаблять иммунитет пчёл. В совокупности всё это делает колонии уязвимыми перед болезнями и паразитами.
Есть надежда
Среди перспективных решений — методы РНК-интерференции. Это технология, способная запускать иммунный ответ у пчёл и блокировать развитие вирусов. Исследователи надеются, что такие подходы станут новой основой для лечения и профилактики в пчеловодстве.
У́лей - искусственное жилище медоносных пчёл, изготовленное человеком — пасечником — для их содержания на пасеке.
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