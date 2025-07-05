Косатки приносят людям еду: что скрывается за этой удивительной заботой?

В течение 20 лет учёные из Канады, Новой Зеландии и Мексики зафиксировали 34 случая, когда дикие косатки предлагали людям пищу. Иногда это происходило прямо в воде, иногда — с борта лодки, а в отдельных случаях — с берега. Исследование опубликовано в Journal of Comparative Psychology.
Во всех случаях, кроме одного, косатки внимательно наблюдали за реакцией людей. А иногда — предлагали еду повторно, если человек отказывался. Исследователи подчёркивают: животные подходили к людям по собственной инициативе и демонстрировали то же поведение, что и при дележке пищи с другими членами своей группы.
Что это значит
По мнению автора исследования Д. Тауэрса, у косаток высокоразвитый интеллект, и такие подношения — часть их социальной культуры. Они могут воспринимать людей как часть мира, с которым интересно взаимодействовать: изучать, проверять границы, играть или даже устанавливать форму связи.
Ум, игра и еда
Косатки известны тем, что охотятся на крупную добычу и нередко имеют в запасе пищу. Совместная еда у них — это способ общения и укрепления социальных связей. Возможно, теперь они пробуют наладить контакт и с нами.
Интелле́кт - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.