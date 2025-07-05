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Косатки приносят людям еду: что скрывается за этой удивительной заботой?

Доказательства высокоразвитого интеллекта косаток: они делятся едой с людьми
1:23
Зоосфера

В течение 20 лет учёные из Канады, Новой Зеландии и Мексики зафиксировали 34 случая, когда дикие косатки предлагали людям пищу. Иногда это происходило прямо в воде, иногда — с борта лодки, а в отдельных случаях — с берега. Исследование опубликовано в Journal of Comparative Psychology.

Касатки
Фото: UK5A5006 by Maarten Visser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Касатки

Косатки приносят людям еду: зачем они это делают

Во всех случаях, кроме одного, косатки внимательно наблюдали за реакцией людей. А иногда — предлагали еду повторно, если человек отказывался. Исследователи подчёркивают: животные подходили к людям по собственной инициативе и демонстрировали то же поведение, что и при дележке пищи с другими членами своей группы.

Что это значит

По мнению автора исследования Д. Тауэрса, у косаток высокоразвитый интеллект, и такие подношения — часть их социальной культуры. Они могут воспринимать людей как часть мира, с которым интересно взаимодействовать: изучать, проверять границы, играть или даже устанавливать форму связи.

Ум, игра и еда

Косатки известны тем, что охотятся на крупную добычу и нередко имеют в запасе пищу. Совместная еда у них — это способ общения и укрепления социальных связей. Возможно, теперь они пробуют наладить контакт и с нами.

Уточнения

Интелле́кт - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Дмитрий Тезнев
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