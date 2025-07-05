Безразмерные тайны глубин: почему китовая акула может достигать 18 метров

Китовая акула — самая крупная рыба в океане. Её длина может достигать 18 метров. И всё это — без единой кости. Скелет акулы состоит из хрящей, а не костной ткани. Хрящи лёгкие и гибкие, особенно в области позвоночника, челюстей и черепа. Это позволяет акуле легко маневрировать и оставаться на плаву. Единственная твёрдая часть её тела — это зубы.
Учёные считают, что предки акул могли обладать костным скелетом, но в ходе эволюции отказались от него в пользу лёгкости и скорости. Хрящевая структура позволила акулам стать более подвижными, а значит — успешными охотниками.
Энергия на рост
Огромные размеры китовых акул — это не только наследие анатомии, но и результат стратегий выживания. У этих акул отрицательная плавучесть, то есть они медленно опускаются в воду без затрат энергии. Это даёт им больше времени на поиски пищи. А мышцы, сохраняющие тепло, помогают ускорить обмен веществ — и, возможно, способствуют росту.
Лёгкость — сила
Отказ от костей стал для акул преимуществом, а не ограничением. Их анатомия работает не вопреки размерам, а благодаря им — позволяя сочетать массу, гибкость и выносливость.
Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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