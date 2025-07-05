Безразмерные тайны глубин: почему китовая акула может достигать 18 метров

Почему отсутствие костей делает китовую акулу королевой океана

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Китовая акула — самая крупная рыба в океане. Её длина может достигать 18 метров. И всё это — без единой кости. Скелет акулы состоит из хрящей, а не костной ткани. Хрящи лёгкие и гибкие, особенно в области позвоночника, челюстей и черепа. Это позволяет акуле легко маневрировать и оставаться на плаву. Единственная твёрдая часть её тела — это зубы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ акула в Красном море

Почему акулы огромные, несмотря на отсутствие костей

Учёные считают, что предки акул могли обладать костным скелетом, но в ходе эволюции отказались от него в пользу лёгкости и скорости. Хрящевая структура позволила акулам стать более подвижными, а значит — успешными охотниками.

Энергия на рост

Огромные размеры китовых акул — это не только наследие анатомии, но и результат стратегий выживания. У этих акул отрицательная плавучесть, то есть они медленно опускаются в воду без затрат энергии. Это даёт им больше времени на поиски пищи. А мышцы, сохраняющие тепло, помогают ускорить обмен веществ — и, возможно, способствуют росту.

Лёгкость — сила

Отказ от костей стал для акул преимуществом, а не ограничением. Их анатомия работает не вопреки размерам, а благодаря им — позволяя сочетать массу, гибкость и выносливость.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



