Невероятная семья: канадские журавли усыновили потерянного гусёнка после наводнения

В Мэдисоне, штат Висконсин, пара канадских журавлей стала приёмными родителями маленькому гусёнку. Его родное гнездо оказалось затопленным после ливня, и крошка остался один. Журавли обосновались в заброшенном гусином гнезде, где вылупился птенец — и мгновенно признал новых родителей.
Мама-журавль с одинаковой теплотой заботилась и о своём птенце, и о гусёнке. Генетические различия не имели никакого значения. Подобные случаи межвидового усыновления случаются редко, но не впервые. Орнитолог Майкл Уорд уверен, что у гусёнка есть все шансы в будущем найти путь к своим сородичам.
Разные, но вместе
Фотограф Алан Гинзберг, наблюдающий за необычной семьёй, отмечает интересные детали: журавли кормятся у воды, а гусёнок любит сидеть на бревне и ест отдельно — как маленький ресторанный критик. Несмотря на разные привычки, эта семья справляется: птицы адаптировались и успешно ищут корм вместе.
Журавли - род птиц семейства настоящих журавлей, обитающих в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии.
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