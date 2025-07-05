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Невероятная семья: канадские журавли усыновили потерянного гусёнка после наводнения

Мадисонские журавли усыновили гусёнка: трогательная история о любви и заботе
1:09
Зоосфера

В Мэдисоне, штат Висконсин, пара канадских журавлей стала приёмными родителями маленькому гусёнку. Его родное гнездо оказалось затопленным после ливня, и крошка остался один. Журавли обосновались в заброшенном гусином гнезде, где вылупился птенец — и мгновенно признал новых родителей.

Красноголовый журавль
Фото: https://www.flickr.com/photos/37335357@N00/3416680191/ by Mikul from canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красноголовый журавль

Журавли приютили потерянного гусёнка

Мама-журавль с одинаковой теплотой заботилась и о своём птенце, и о гусёнке. Генетические различия не имели никакого значения. Подобные случаи межвидового усыновления случаются редко, но не впервые. Орнитолог Майкл Уорд уверен, что у гусёнка есть все шансы в будущем найти путь к своим сородичам.

Разные, но вместе

Фотограф Алан Гинзберг, наблюдающий за необычной семьёй, отмечает интересные детали: журавли кормятся у воды, а гусёнок любит сидеть на бревне и ест отдельно — как маленький ресторанный критик. Несмотря на разные привычки, эта семья справляется: птицы адаптировались и успешно ищут корм вместе.

Уточнения

Журавли - род птиц семейства настоящих журавлей, обитающих в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии.

Автор Дмитрий Тезнев
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