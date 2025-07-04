Сахарок нашёл дорогу домой: трогательная история о воссоединении семьи и собаки

Сахарок из Майами: трогательное возвращение спустя годы разлуки

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 2021 году в Майами из дома сбежал пёс по кличке Сахарок — мальтипу, помесь мальтийской болонки и пуделя. Семья Сагарра искала его повсюду, размещала объявления, предлагала вознаграждение в тысячу долларов. Надежда рухнула после звонка от незнакомца, сообщившего, что собаку сбила машина.

Фото: Own work by Choikwangmo9, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Той пудель

Сахарок вернулся: трогательная история пса, потерянного на 4 года

Четыре года спустя в доме Сагарра раздался звонок, которого никто уже не ждал. В приют привели пожилую собаку с микрочипом — это был Сахарок. Личность человека, приведшего пса, осталась неизвестной: он попросил сохранить анонимность. Где всё это время находился Сахарок, осталось загадкой. В семье не исключают, что его могли украсть.

Снова дома

Здоровье собаки за годы скитаний ухудшилось — проблемы с сердцем, почками, сильное похудение. Но несмотря на это, его возвращение стало огромной радостью. Родные заверили, что сделают всё, чтобы окружить его заботой, которую он заслужил.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



