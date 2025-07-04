Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать вкуснейшие хинкали с начинкой за 15 минут — пошаговое руководство
Что исследование говорит о молоке в зелёном чае: мифы и факты
Запчасти становятся доступнее: кто выиграет от новых условий рынка?
Emirates предлагает третий класс — и он роскошнее, чем вы думаете
Валя Карнавал заявила, что теперь боится общественных мест после слива её голых фото
Клетки по заказу: как создание искусственного генома изменит мир
В Дании изучили влияние спорта на долголетие: лучшие показатели у теннисистов
Уверенность в стиле: 5 ключевых признаков, что модный тренд вам не подходит
Судебный приказ против Нагиева: разоблачение его коммунальных тайн

Сахарок нашёл дорогу домой: трогательная история о воссоединении семьи и собаки

Сахарок из Майами: трогательное возвращение спустя годы разлуки
1:11
Зоосфера

В 2021 году в Майами из дома сбежал пёс по кличке Сахарок — мальтипу, помесь мальтийской болонки и пуделя. Семья Сагарра искала его повсюду, размещала объявления, предлагала вознаграждение в тысячу долларов. Надежда рухнула после звонка от незнакомца, сообщившего, что собаку сбила машина.

Той пудель
Фото: Own work by Choikwangmo9, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Той пудель

Сахарок вернулся: трогательная история пса, потерянного на 4 года

Четыре года спустя в доме Сагарра раздался звонок, которого никто уже не ждал. В приют привели пожилую собаку с микрочипом — это был Сахарок. Личность человека, приведшего пса, осталась неизвестной: он попросил сохранить анонимность. Где всё это время находился Сахарок, осталось загадкой. В семье не исключают, что его могли украсть.

Снова дома

Здоровье собаки за годы скитаний ухудшилось — проблемы с сердцем, почками, сильное похудение. Но несмотря на это, его возвращение стало огромной радостью. Родные заверили, что сделают всё, чтобы окружить его заботой, которую он заслужил.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Авто
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Что исследование говорит о молоке в зелёном чае: мифы и факты
Запчасти становятся доступнее: кто выиграет от новых условий рынка?
Сахарок из Майами: трогательное возвращение спустя годы разлуки
Emirates предлагает третий класс — и он роскошнее, чем вы думаете
Валя Карнавал заявила, что теперь боится общественных мест после слива её голых фото
Клетки по заказу: как создание искусственного генома изменит мир
В Дании изучили влияние спорта на долголетие: лучшие показатели у теннисистов
Уверенность в стиле: 5 ключевых признаков, что модный тренд вам не подходит
5 июля: Курская битва, дни рождения Клары Цеткин и... бикини
Судебный приказ против Нагиева: разоблачение его коммунальных тайн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.