Сахарок нашёл дорогу домой: трогательная история о воссоединении семьи и собаки

В 2021 году в Майами из дома сбежал пёс по кличке Сахарок — мальтипу, помесь мальтийской болонки и пуделя. Семья Сагарра искала его повсюду, размещала объявления, предлагала вознаграждение в тысячу долларов. Надежда рухнула после звонка от незнакомца, сообщившего, что собаку сбила машина.
Четыре года спустя в доме Сагарра раздался звонок, которого никто уже не ждал. В приют привели пожилую собаку с микрочипом — это был Сахарок. Личность человека, приведшего пса, осталась неизвестной: он попросил сохранить анонимность. Где всё это время находился Сахарок, осталось загадкой. В семье не исключают, что его могли украсть.
Снова дома
Здоровье собаки за годы скитаний ухудшилось — проблемы с сердцем, почками, сильное похудение. Но несмотря на это, его возвращение стало огромной радостью. Родные заверили, что сделают всё, чтобы окружить его заботой, которую он заслужил.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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