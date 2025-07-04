Медвежий побег: как Миш и Люси устроили сладкий пир на свободе

Как медведи Миш и Люси устроили пир на свободе в графстве Девон

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

23 июня в графстве Девон двое пятилетних европейских бурых медведей — Миш и Люси — совершили побег из вольера в природном парке Уайлдвуд-Девон. Их маршрут был прост и приятен: они направились прямо к запасам мёда и устроили себе настоящий пир.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медвежьи танцы в лесу

В Англии медведи сбежали из вольера и устроили медовый пир

Беглецы съели недельный запас мёда, заготовленного для них самих. Всё это происходило, пока смотрители пытались их отыскать. Гости парка в это время были переведены в безопасное здание, а на место вызвали полицию для расследования — нужно было выяснить, как именно медведям удалось выбраться.

Возвращение без драмы

Миш, похоже, наелся первым и сам вернулся в вольер. А вот Люси пришлось немного уговорить: её заманили обратно с помощью колокольчика и любимого лакомства. Никто не пострадал, и всё закончилось спокойно.

История с прошлым

Миш и Люси — не просто медведи. Они были спасены из снежного заноса в Албании в 2019 году и с тех пор нашли дом в Англии. Каждый из них весит сотни килограммов, но по характеру, судя по всему, оба — большие сладкоежки.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

