500 лет без бобров: как возвращение этого вида изменит портативные реки Португалии

500 лет молчания: что означает возвращение бобров в Португалию для природы?

Европейский бобр вновь появился в Португалии — спустя 500 лет. Эти животные исчезли с Иберийского полуострова ещё в XV веке, но благодаря реинтродукции в Испании и миграции через границу, бобры вновь заселили португальские реки. Камеры-ловушки зафиксировали их появление, и экологи не скрывают радости.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Yampolsky from Ekaterinburg, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бобёр (49894921727)

Бобры вернулись в Португалию спустя полтысячелетия

Бобры — не просто грызуны, а настоящие экосистемные инженеры. Они строят плотины, создают пруды, регулируют речные потоки и формируют водно-болотные угодья. Всё это помогает сохранять воду, повышать её качество, бороться с засухами и даже уменьшать риск лесных пожаров.

Плюсы и подводные камни

Педро Прата из Rewilding Portugal отмечает: бобры предоставляют уникальные экологические услуги, которые не воспроизвести с помощью технологий. Однако есть и риски. В других странах уже были случаи затопления полей и разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры из-за бобровой активности.

Баланс с природой

Несмотря на потенциальные трудности, экологи уверены: присутствие бобров принесёт больше пользы, чем вреда. Это не просто возвращение вида — это восстановление природного баланса, нарушенного веками.

Уточнения

Ландша́фт - конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

