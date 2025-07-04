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Совы вдохновили учёных: уникальный аэрогель поглощает шум на 58%

Уникальный аэрогель от учёных: снижение шума до 78,6 дБ благодаря совиным перьям
1:30
Зоосфера

Совы умеют летать практически бесшумно. Их мягкие перья и кожа поглощают звук, превращая хищника в невидимую тень. Учёные решили взять у природы этот приём на заметку — и у них получилось нечто впечатляющее.

Сова Буйняк в джунглях Папуа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сова Буйняк в джунглях Папуа

Как совиные перья помогли в борьбе с шумом

Исследователи из Университета Тяньгун в Китае разработали лёгкий двухслойный аэрогель, вдохновлённый строением пера совы. Он сочетает пористую нижнюю основу и пушистый верхний слой, имитируя текстуру совиной кожи и оперения. Такой материал способен поглощать до 58 % звуковых волн — лучше, чем многие традиционные звукоизоляционные решения.

Реальные результаты в децибелах

Новый аэрогель может снизить шум от автомобильного двигателя с 87,5 до 78,6 децибел. Он справляется как с высокими, так и с низкими частотами, что делает его отличным выбором для автопрома, производства и городской инфраструктуры. Лёгкий, эффективный и вдохновлённый природой — он может стать настоящим прорывом.

Тишина как здоровье

В условиях постоянного шумового загрязнения такие разработки особенно важны. Шум влияет на сон, психику и общее самочувствие. А природа, как всегда, подсказывает решение — стоит только прислушаться.

Уточнения

Совообра́зные - отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов. В отряде два современных семейства: совиные, или настоящие совы, а также сипуховые.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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