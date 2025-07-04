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Почему некоторые птицы наслаждаются кислым: удивительное открытие учёных

Учёные раскрыли секрет, как птицы едят кислые ягоды без дискомфорта
1:24
Зоосфера

То, от чего у человека сводит скулы, малиновка поедает с удовольствием. Некоторые птицы едят ягоды с таким уровнем кислотности, что многим из нас это показалось бы настоящим мучением. Но для них — это просто завтрак.

Птица
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица

Почему птицы спокойно едят крайне кислые ягоды

Учёные из Института зоологии Куньмина и Института биоинтеллекта Макса Планка выяснили, что всё дело в особом вкусовом рецепторе OTOP1. У млекопитающих он реагирует на кислоту — и сигналит в мозг: "Это неприятно". У птиц же этот канал, наоборот, закрывается при высокой кислотности — и сигнал просто не проходит. Результат: никакого дискомфорта, ешь сколько хочешь.

Эволюция с ароматом лайма

Анализ рациона показал, что многие птицы охотно поедают фрукты с pH ниже 3. Генетические исследования подтвердили: их рецепторы изменились на уровне ДНК, адаптировав восприятие кислого вкуса под новые пищевые условия.

Польза не только для птиц

Такое поведение делает птиц важными участниками экосистем: поедая кислые плоды, они распространяют семена по тропическим лесам. Их гастрономическая выносливость становится особенно ценной в условиях климатических изменений, когда экосистемам нужна гибкость и адаптация.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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