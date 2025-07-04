124 года на планете: как Генри пережил века и стал отцом десятков тысяч крокодильчиков

Легенда из реки Окаванго: старейший крокодил и его долгожительство

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Генри появился на свет около 1900 года в дельте реки Окаванго в Ботсване. Сегодня ему примерно 124 года, и он считается старейшим известным крокодилом на планете. С 1985 года Генри живёт в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке, где его по праву считают местной легендой.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

Генри — самый старый крокодил на Земле

Весом около 700 килограммов и длиной более пяти метров, Генри выглядит поистине внушительно. Но его главная заслуга — не только возраст, но и наследие: за свою жизнь он стал отцом более 10 000 крокодильчиков, спарившись с шестью самками. И хотя точная дата рождения неизвестна, день Генри традиционно отмечают 16 декабря.

Долгая жизнь хищника

Генри впервые был пойман в 1903 году ловцом слонов, который и дал ему имя. Учёные считают, что долгожительство таких рептилий может быть связано с уникальным микробиомом их кишечника — он помогает им справляться с болезнями и сохранять выносливость на протяжении десятилетий.

Уточнения

Ботсва́на - независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР, на западе и севере — с Намибией, на северо-востоке — с Замбией, на востоке — с Зимбабве, не имеющее выхода к морю.

