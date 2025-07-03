Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Феклистов: уехать или остаться? Откровенные признания актёра
5 ошибок при распродажах, которых стоит избегать - не ведитесь на скидки!
5 шагов к идеальному 'Рафаэлло': домашний рецепт, который покорит всех
Как авокадо и бананы могут изменить твою прическу навсегда
Без кондиционера и жары: дешёвые способы охладить квартиру летом
Алкогольные мифы: почему алкотестер может ошибиться?
Нужна ли вам специальная подкормка для брокколи? Откроем секреты
Жерсон сожалеет о выборе: контракт с Зенитом вместо внушительного заработка в Аль-Насре
92% отдыхающих ведут себя неподобающе на пляже — что именно шокирует

Уникальное зрение рак-богомола: 12 фоторецепторов в действии

Рак-богомол: уникальное восприятие цветов с 12 фоторецепторами
1:27
Зоосфера

Если говорить о детализации изображения, пернатые хищники — вне конкуренции. Орлы и ястребы обладают потрясающим зрением: их глаза крупнее в соотношении к телу, а сетчатка содержит в несколько раз больше фоторецепторов, чем у человека. Это позволяет им видеть в 3-5 раз чётче и замечать добычу с высоты, недоступной нам.

Венценосный орёл
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Keats from Johannesburg, South Africa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венценосный орёл

Кто в животном мире видит лучше всех

А вот лидер по цветовому восприятию — рак-богомол. У него целых 12 типов фоторецепторов (у человека — всего 3), и он способен видеть ультрафиолет и другие оттенки, которые нашему глазу просто недоступны. Учёные до сих пор не до конца понимают, как его мозг обрабатывает такой поток цветовой информации, но ясно одно — его зрение уникально.

Быстрее, чем кино

Насекомые видят мир в "ускоренном режиме". Их зрение воспринимает сотни кадров в секунду, что значительно выше наших 60. Благодаря этому они мгновенно реагируют на движение — и именно поэтому поймать муху бывает так сложно.

У каждого своё

У животных нет "универсального" лучшего зрения — оно всегда адаптировано к задачам и среде. Кто-то видит на километры, кто-то различает невидимые цвета, а кто-то считывает движение за доли секунды. И всё это — результат миллионов лет эволюции.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Домашние животные
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание Аудио 
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
Популярное
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Узнайте о 7 легендарных двигателях, которые проедут более 500 000 км без капитального ремонта. Их выбирают опытные водители за надёжность и экономичность.

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
5 шагов к идеальному 'Рафаэлло': домашний рецепт, который покорит всех
Как авокадо и бананы могут изменить твою прическу навсегда
Без кондиционера и жары: дешёвые способы охладить квартиру летом
Рак-богомол: уникальное восприятие цветов с 12 фоторецепторами
Алкогольные мифы: почему алкотестер может ошибиться?
Нужна ли вам специальная подкормка для брокколи? Откроем секреты
Жерсон сожалеет о выборе: контракт с Зенитом вместо внушительного заработка в Аль-Насре
92% отдыхающих ведут себя неподобающе на пляже — что именно шокирует
Скамейки мешают молитве: Андрей Постернак объясняет Михаилу Ширвиндту традицию стояния в русских храмах
Не рискуй своей кожей: 4 мягких скраба, которые удалят все лишнее без травм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.