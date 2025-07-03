Уникальное зрение рак-богомола: 12 фоторецепторов в действии

Если говорить о детализации изображения, пернатые хищники — вне конкуренции. Орлы и ястребы обладают потрясающим зрением: их глаза крупнее в соотношении к телу, а сетчатка содержит в несколько раз больше фоторецепторов, чем у человека. Это позволяет им видеть в 3-5 раз чётче и замечать добычу с высоты, недоступной нам.
А вот лидер по цветовому восприятию — рак-богомол. У него целых 12 типов фоторецепторов (у человека — всего 3), и он способен видеть ультрафиолет и другие оттенки, которые нашему глазу просто недоступны. Учёные до сих пор не до конца понимают, как его мозг обрабатывает такой поток цветовой информации, но ясно одно — его зрение уникально.
Быстрее, чем кино
Насекомые видят мир в "ускоренном режиме". Их зрение воспринимает сотни кадров в секунду, что значительно выше наших 60. Благодаря этому они мгновенно реагируют на движение — и именно поэтому поймать муху бывает так сложно.
У каждого своё
У животных нет "универсального" лучшего зрения — оно всегда адаптировано к задачам и среде. Кто-то видит на километры, кто-то различает невидимые цвета, а кто-то считывает движение за доли секунды. И всё это — результат миллионов лет эволюции.
Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
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