Уникальное зрение рак-богомола: 12 фоторецепторов в действии

Рак-богомол: уникальное восприятие цветов с 12 фоторецепторами

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если говорить о детализации изображения, пернатые хищники — вне конкуренции. Орлы и ястребы обладают потрясающим зрением: их глаза крупнее в соотношении к телу, а сетчатка содержит в несколько раз больше фоторецепторов, чем у человека. Это позволяет им видеть в 3-5 раз чётче и замечать добычу с высоты, недоступной нам.

Фото: commons.wikimedia.org by Derek Keats from Johannesburg, South Africa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венценосный орёл

Кто в животном мире видит лучше всех

А вот лидер по цветовому восприятию — рак-богомол. У него целых 12 типов фоторецепторов (у человека — всего 3), и он способен видеть ультрафиолет и другие оттенки, которые нашему глазу просто недоступны. Учёные до сих пор не до конца понимают, как его мозг обрабатывает такой поток цветовой информации, но ясно одно — его зрение уникально.

Быстрее, чем кино

Насекомые видят мир в "ускоренном режиме". Их зрение воспринимает сотни кадров в секунду, что значительно выше наших 60. Благодаря этому они мгновенно реагируют на движение — и именно поэтому поймать муху бывает так сложно.

У каждого своё

У животных нет "универсального" лучшего зрения — оно всегда адаптировано к задачам и среде. Кто-то видит на километры, кто-то различает невидимые цвета, а кто-то считывает движение за доли секунды. И всё это — результат миллионов лет эволюции.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.



