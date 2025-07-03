Шокирующее открытие: акулы способны вырабатывать антитела в самом неожиданном месте

Открытие ученых: акулы и их уникальный иммунитет в свете новых исследований

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У акул совершенно иная иммунная система по сравнению с человеческой: у них нет лимфатических узлов, но они всё равно способны вырабатывать антитела. Учёные из Мэрилендского университета — аспирант Томас Хилл и доцент Хелен Дули - обнаружили, что важную роль в этом играет поджелудочная железа.

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тигровая акула

У акул нашли неожиданный орган иммунной защиты

В поджелудочной железе акул-нянек были обнаружены В-лимфоциты — клетки, отвечающие за выработку антител. Обычно такие клетки встречаются в селезёнке или других лимфоидных органах, но у акул они нашли себе необычное место.

Вакцинация с сюрпризом

Во время эксперимента акул иммунизировали белком и вакциной от COVID-19. Через несколько недель в их поджелудочной железе нашли специфические антитела. Это подтвердило: орган действительно участвует в иммунной защите и, возможно, напрямую выбрасывает антитела в кишечник.

Что это значит для нас

Хотя у людей этот процесс изучен плохо, исследование даёт новую перспективу на роль поджелудочной железы. Возможно, именно эта её особенность делает орган таким уязвимым для воспалений. Акулам же она может помогать бороться с болезнями.

Уточнения

Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

